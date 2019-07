Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Dinca, barbatul de 65 de ani din Caracal acuzat ca a ucis doua adolescente, și-a recunoscut duminica faptele in fața procurorilor. Analizele de laborator au confirmat prezența ADN-ului Alexandrei, fata care a sunat la 112 sa ceara ajutor, in mașina și in casa lui.

- Avocatul care ii ofera asistența judiciara lui Gheorghe Dinca a anunțat ca audierea acestuia a fost suspendata dupa ce clientului sau i s-a facut rau in sediul DIICOT și a fost transportat in arestul IPJ. Potrivit avocatului audierea se va relua la ora 20.00, iar Dinca va fi chestionat in continuare…

- Cazul Caracal. Unul dintre anchetatori a oferit detalii nestiute de la perchezitiile din casa groazei. Omul legii a explicat pas cu pas ce s-a intamplat dupa ce Alexandra Macesan a sunat la 112.

- Apar noi informatii despre presupusul criminal din Caracal. Gheorghe Dinca se afla acum n custodia anchetatorilor din Craiova. Oamenii legii incearca sa refaca filmul odioasei crime si, de asemenea, sa afle ce s-a intamplat si cu prima fata, disparuta in aprilie.