- Mario Iorgulescu s-a trezit din coma, mananca și vorbește. Fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, se simte mai bine și se afla in afara oricarui pericol, fiind ingrijit intr-o clinica din Milano. Tanarul de 24 de ani ar urma sa revina in Romania pentru a fi audiat de procurori…

- Mario Iorgulescu a postat pe Facebook, in 2016, pe cand se afla la studii in Elvetia, un mesaj dur la adresa Romaniei. Mario Iorgulescu, ultimele detalii despre starea sa de sanatate. Cum se recupereaza la clinica din Milano "Ma tot intreba lumea: "In tara cand mai ajungi?". Nu, multumesc,…

- Mario Iorgulescu (24 de ani) a fost transportat cu un avion privat, tip ambulanța, care ar aparține clincii din Milano unde acesta a fost internat. Aeronava a decolat spre Italia, luni, 23 septembrie, la ora 11:00, de pe Aeroportul Baneasa. Mario Iorgulescu, acuzat de ucidere din culpa si…

- Medicii de la Spitalul Elias anunța ca, la cererea familiei și contrar recomandarilor cadrelor medicale, Mario Iorgulescu a fost transferat pentru tratament, luni dimineața, la un spital din strainatate. Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul București au aflat din presa de decizia familiei…

- Medicii au incercat, in noaptea de vineri spre sambata, sa-l transfere pe Mario Iorgulescu de la Spitalul Elias, la o clinica din Italia. Transferul nu a reușit, astfel ca fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal se afla in continuare la unitatea medicala din Capitala. La recomandarea medicilor,…

- Mario Iorgulescu, fiul presedintelui Ligii Profesioniste de Fotbal (LFP), Gino Iorgulescu, este in continuare internat in stare grava la Spitalul Elias din Capitala. Starea lui Mario Iorgulescu ramane neschimbata, el fiind in continuare in stare grava, potrivit unor surse medicale, informeaza Mediafax.…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul București au preluat dosarul privind accidentul rutier provocat de Mario Iorgulescu de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

