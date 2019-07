Stiri pe aceeasi tema

- Criminalul din aceasta dimineața de la Faget a fost identificat, iar polițiștii din Timiș se afla pe urmele sale. Este vorba de un barbat in varsta de 33 de ani, care este cunoscut pentru comportamentul sau agresiv. Atacatorul, Florin Ionel Boldea, este din Faget. Va reamintim ca in aceasta dimineața…

- Un fost polițist din județul Timiș, președinte al filialei USR Traian Vuia, a fost amendat, miercuri, de oamenii legii, dupa ce a refuzat sa opreasca mașina la semnalul unui echipaj, care a fost nevoit sa-l urmareasca in trafic.Citește și: EXCLUSIV - Moțiunea de cenzura. Barna: UDMR a confirmat…

- Polițiștii din Argeș au tras mai multe focuri de arma și au împușcat în picior un individ care i-a atacat cu un topor, oamenii legii fiind chemați sa intervina pentru aplanarea unui conflict în Bughea de Sus. Agresorul, care este recidivist, a fost lasat în libertate.…

- Un militar cipriot in varsta de 35 de ani, care a marturisit ca a ucis sapte femei si fete, inclusiv doua romance, este suspectat ca ar mai fi violat si o femeie de origine straina, a declarat un oficial din cadrul Politiei cipriote, scrie mediafax.ro.

- Trupul unei femei, aflat in stare de descompunere, a fost gasit duminica, intr-un gemantan, in lacul extrem de toxic, aflat in proximitatea unei mine abandonate, la vest de capitala Nicosia. Printre victime se numara si o femeie de 36 de ani din Buzau si fiica acesteia, de numai opt ani. Politia din…

- Investigația in cazul criminalului in serie din Cipru, printre victimele caruia se numara și doua romance, mama și fiica, continua, anchetatorii descoperind pana acum patru cadavre, relateaza euronews. Trupul unei femei, aflat in stare de descompunere, a fost gasit duminica, ...

- Surse din PSD citate de hotnews.ro anunta ca Liviu Dragnea urmareste in realitate sa il instaleze ca ministru al Justitiei pe Toni Grebla. Fost judecator CCR, acesta ocupa acum functia de secretar general al Guvernului. Social-demcratii iau in considerare un eventual blocaj al presedintelui si au un…