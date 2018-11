Stiri pe aceeasi tema

- Renate Weber a luat cuvantul și a spus: ”In discursul dvs, v-ați referit la protocoalele secrete și la serviciile de informații din Romania declarand ca Parlamentul este cel care trebuie sa gestioneze modul in care serviciile de informații acționeaza intr-o țara. Aveți dreptate, cu toate acestea,…

- O poveste inspirata din viața reala a devenit un spectacol de teatru cu actori din Romania si Spania. Se joaca simultan in cele doua tari, contine animatii digitale si proiectii din ambele productii din Buzau si orasul spaniol Muncia.

- Luna septembrie va aduce desemnarea echipelor care vor pleca la finala internationala. Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș in calitate de partener oficial in Romania al Programului ClimateKIC, organizeaza in data de 25 septembrie 2018, incepand cu ora 16:00, in Sala C.E.D.O. a sediului…

- Apar primele informații privind una din cele mai așteptate legi din Romania.Este vorba despre legea lobby-ului, care a devenit un subiect fierbinte dupa scrisoarea trimisa oficialilor statului roman de avocatul președintelui SUA, Rudolph Giuliani, un conoscut lobbyst care a admis ca a primit…

- Ambasadorul George Maior este audiat, la aceasta ora, in Comisia parlamentara pentru controlul activitații SRI. Motivul il reprezinta protocoalele semnate de Serviciul Roman de Informații și Parchetul General. Inainte de a intra la audieri, fostul director al SRI a vorbit despre faptul ca tot ce…

- Romania ar putea avea autostrazi cu taxa. Guvernul Romaniei a adoptat studiul de fundamentare care vizeaza autostrada Ploiești-Brașov. Da, inca suntem la faza de studii, dar acum este vorba despre proiectarea și construcția acestei autostrazi in parteneriat public privat.

- O serie de date istorice inedite, despre numarul si numele victimelor unui atac aerian, executat in data de 9 septembrie 1944 asupra unui convoi de refugiati civili, la Targu Mures, care nu se regaseau in arhivele din Romania, au fost prezentate in premiera la o comemorare organizata, sambata, de…

- Prima parcare de tip Park & Ride, care este situata langa stația de metrou Straulești din nordul Capitalei, a fost terminata și va fi livrata companiei Metrorex imediat ce vor fi montate aparatele de taxat.