Stiri pe aceeasi tema

- "Am pierdut o batalie, nu si razboiul. Multi nu inteleg. Partidul Social Democrat este cel mai mare din Romania si niciodata nu a stat intr-o persoana sau doua sau mai multe. Este un partid viu. Mereu am spus ca partidul nu e al nimanui. Este al membrilor, nu al cuiva anume, indiferent de cine se…

- Radu Tudor a remarcat ca ”in mod cu totul surprinzator vine un comunicat de la Administrația Prezidențiala, dar președintele nu ne-a obișnuit cu ieșiri la ore de acestea”. ”Daca va veți uita la ultimele voturi din Parlamentul Romaniei, atunci cand s-a impiedicat o procedura, legata un vot…

- "Nu am fost in situatia in care sa raspundem cu "DA" sau "NU" la intrebarea "Vreti sa fie cercetat penal Calin Popescu Tariceanu?". Nu, nici vorba de asa ceva. Ceea ce am avut ca procedura, astazi, este ca Senatul sa isi asume, cu consecinte in procedura penala, o cerere obligatorie. Daca doreste…

- ”Eu susțin statul de drept” a completat premierul Viorica Dancila, dupa ce a afirmat ca voteaza la referendumul pe justiție. Analistul politic Bogdan Chirieac a afirmat, in emisiunea ”Punctul de Intalnire”, de la Antena 3: ”Este tot mai evident ca doamna Dancila s-a rupt de partidul care…

- ”Cred ca orice persoana de buna credința ințelege ca putem discuta orice subiect care ține de interesul cetațenilor și sa normalizam orice relația care, la un moment dat, a capatat anumite accente polemice, chiar tensionate. Aș vorbi despre o normalizare a relațiilor, nu despre o intețire sau impacari.…

- "Este o consecința pur formala pentru ca domnul presedinte Iohannis sa raporteze in afara tarii: "m-am consultat cu societatea civila, uite ONG - urile". De ce din 113.000 de ONG-uri, cate am aflat ca sunt in Romania, ai chemat numai 10, nu stiu. "M-am consultat cu magistratii". Magistratii au spus…

- Theresa May a declarat ca este dispusa demisioneze doar pentru a se face progrese in procedura Brexit. Bogdan Chirieac a analizat, in emisiunea Punctul de Intalnire, de la Antena 3, situația in care se afla acum premierul Marii Britanii. "Este un gest de politician autentic. Acolo sunt Oxford,…

- Marius Pieleanu a spus la „Punctul de Intalnire” de la Antena 3 ca prezența la vot la alegerile europarlamentare de anul acesta va fi de 30%. De asemenea, sociologul a explicat cate procente...