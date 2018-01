Stiri pe aceeasi tema

- Ionel Arsene – președinte al PSD Neamț și al Consiliului Județean Neamț – a fost reținut, joi, de procurorii DNA, intr-un dosar in care este acuzat ca ar fi primit mita cu cinci ani in urma. Arsene este acuzat de trafic de influența. Motivul: “proba-regina” a procurorilor este declarația unui martor…

- Fabrica din Ploiești ar putea fi o soluție pentru extinderea producției de consumabile pentru Glo, produsul care permite incalzirea tutunului, cu efecte nocive mult diminuate in comparație cu țigaretele clasice, potrivit oficialilor companiei British American Tobacco Romania (BAT). Compania a anunțat…

- Mihai Tudose și-a anunțat, luni seara, in ședința CEx al PSD, demisia din functia de premier, potrivit unor surse citate de Antena 3. Tudose a facut acest gest dupa ce Comitetul Executiv Național a votat in favoarea retragerii sprijinului politic pentru actualul premier. Au fost 59 de voturi pentru…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat duminica, la Antena 3, ca in cadrul CEx este vorba despre o alegere: „ori Carmen Dan pleaca de la MAI și Mihai Tudose ramane premier, ori Carmen Dan ramane la MAI și atunci Mihai Tudose nu mai este premier”. „(…) Ori ramane Carmen Dan și atunci Mihai Tudose nu…

- Fostul premier Victor Ponta iese la rampa cu o zi inainte de CEx. Acesta a spus la Antena 3 ca și-ar dori ca luni „sa avem o soluție”. „Mi-aș dori ca luni sa existe soluții pentru ca problema dureaza deja de un an de zile. Anul 2017 a fost un an cu scandaluri, cu certuri, Stirea Ponta: Luni, la CEx…

- Premierul Mihai Tudose a lansat, miercuri seara, la Antena 3, un atac la adresa președintelui PSD, Liviu Dragnea. “Eu nu am taiat porci cu nimeni pe acolo, nu am carat sticle de vin pe acolo”, a raspuns Tudose la intrebarea legata despre relația sa cu Serviciul Roman de Informații (SRI). In plus, a…

- Premierul Mihai Tudose a declarat miercuri seara, la Antena 3, ca este convins ca Guvernul trebuie restructurat și ca spera ca reorganizarea administrației centrale sa reduca birocrația. Principalele declarațiile ale premierului: Nu dau note, notele trebuie sa le dea cetațenii. Noi ne-am indeplinit…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, la emisiunea “Sinteza Zilei” de la Antena 3, ca nu mai poate lucra cu ministrul afacerilor interne, pentru ca aceasta l-ar fi mințit in legatura cu dorința chestorului Catalin Ionița de a prelua interimar șefia Poliției Romane. Potrivit lui Tudose,…

- Premierul Mihai Tudose va avea miercuri o intalnire cu seful Politiei Romane, chestorul Bogdan Despescu, decizia de demitere a acestuia, ceruta de ministrul afacerilor interne, urmand sa fie luata abia dupa aceasta discutie, au declarat surse guvernamentale citate de Mediafax. Carmen Dan a declarat…

- Fostul primar al Constanței Radu Mazare ar putea fi extradat oricand și nu va primi azi politic in Madagascar, a precizat consulul onorific al Madagascarului in Romania, Serge Rameau, pentru Antena 3. Potrivit consulului, in Madagascar nu exista noțiunea de azil politic. “Nu a venit la noi ca sa ceara…

- Vitantis Shopping Center va trece printr-o restructurare substanțiala, inclusiv o reconversie parțiala a utilizarii actuale, a anunțat luni Revetas Capital Advisors. Centrul comercial a fost inaugurat in Septembrie 2008 și a reprezentat, la momentul respectiv, cel mai mare proiect de retail din București,…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, intr-un interviu difuzat sambata la Antena 3, ca se va intalni cu reprezentanți ai Bancii Nationale a Romaniei (BNR) in luna ianuarie, deoarece asteapta sa vada cum va incheia sistemul bancar acest an fiscal. Intrebat daca va avea o intrevedere cu guvernatorul BNR,…

- Ionel Valentin Vlad, Presedintele Academiei Romane, a murit duminica, la 74 de ani, la locuinta sa din Bucuresti, in urma unei indelungi suferinte. Potrivit Biroului de presa al Academiei Romane, academicianul Ionel Valentin Vlad va fi inmormantat cel mai probabil vineri, 29 decembrie, locul inhumarii…

- Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au anunțat, miercuri, ca au luat act de protestul pe care Federația Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual il organizeaza in Bucuresti și iși exprima disponibilitatea la dialog. “In situația in care reprezentanții sindicali…

- Pana la 5.000 de transportatori din Bucuresti si din tara sunt asteptati sa protesteze miercuri, in Piata Victoriei, pentru modificarea Legii 38/2003 in vederea eradicarii activitatii neautorizate si nelicentiate din domeniul transporturilor rutiere de persoane, potrivit COTAR. “Confederatia Operatorilor…

- Un ofițer SRI a accidentat mortal, luni seara, o persoana, in localitatea ilfoveana Tancabesti, in timp ce se deplasa dinspre Ploiești spre București. Potrivit reprezentanților IPJ Ilfov, ofițerul avea alcoolemie de 0,43 ml/l alcool pur in aerul expirat. „Ieri dupa-amiaza, in jurul orelor 18,00, pe…

- Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a anunțat, joi, ca sesizeaza Parchetul Militar in cazul operatoarei de la 112 care nu a anunțat Poliția Capitalei dupa agresarea fetei care a reușit sa se salveze in stația Costin Georgian sa mearga la Poliția Transport Public. Inițial, tatal fetei a declarat…

- O tanara de 25 de ani a murit, marti seara, dupa ce a fost impinsa de o femeie pe linia de metrou, in statia Dristor 1. Politia Capitalei a dispus ca politistii sa patruleze in toate statiile de metrou miercuri dimineața. Suspecta, identificata prin sistemul de supraveghere video, este in varsta de…

- Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, a declarat, duminica, ca la inmormantarea Regelui Mihai va participa Printul Charles, dar si un reprezentant al Casei Regale a Spaniei. “Din cate am inteles, a confirmat deja Prințul Charles (prezenta la inmormantare – n.r.)”, a declarat Vasile…

- Ediția din 11 decembrie a Marilor Intalniri de la Excelsior o are ca invitata pe jurnalista Alessandra Stoicescu, realizatoarea emisiunii „100 de minute” de la Antena 3. Evenimentul care va incepe la ora 20 are loc in Sala „Ion Lucian” (Sala Mare) a Teatrului Excelsior, unde cunoscuta realizatoare de…

- Agresorul batranului de 71 de ani, lovit cu pumnul in ochi, sambata, in fața Guvernului, in timpul protestului, este cunoscut cu tulburari psihice, acesta fiind unul dintre motivele pentru care s-a și pensionat. Sandel Matei, alias Sandy, are 43 de ani, este nascut in București și este pensionat pe…

- Meteorologii au emis Cod galben de viscol pentru 16 judete si pentru Bucuresti pana duminica dupa-amiaza. In Banat si in Muntenia viteza vantului va depasi la rafala 90 de kilometri pe ora. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), in judetul Caras-Severin se vor semnala, pana la ora…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a confirmat, sambata seara, ca targul de Craciun ce urma sa fie organizat in Piața Victoriei va fi relocat, dar a subliniat, intr-o intervenție telefonica la Antena 3, ca acest lucru nu schimba faptul ca in Piața Victoriei a fost incalcata legea de catre…

- Angajați ai firmei care se ocupa de organizarea targului de Craciun din Piața Victoriei au mers, sambata dupa-amiaza, sa stranga schelele transportate acolo de dimineața. Protestatarii au luat acest gest drept o victorie, transmite Antena 3. Schelele au fost stranse și incarcate in dube. Inițial,…

- Ambasada Marii Britanii la București provește cu atenție procesul de modificare a legilor justiției desfașurat in Parlamentul Romaniei, precizand ca „este responsabilitatea Romaniei sa decida cu privire la legislatia proprie, in conformitate cu Constitutia si cu procedurile parlamentare”. „Speram ca…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a remediat in mod diplomatic mesajul Departamentului de Stat al SUA transmis, luni seara, prin vocea purtatorului de cuvant, care a provocat un val de indignare de la București. Rex Tillerson a vorbit despre relația dintre statele europene și SUA, facand trimiteri…

- Meteorologii au emis pentru luni și marți o prognoza speciala pentru municipiul București ce vizeaza ploi insemnate cantitativ, acumulari de apa de 30-35 de litri/metrul patrat și vant puternic. “Incepand de luni (27 noiembrie) și pana in dupa-amiaza zilei de marți (28 noiembrie) va ploua continuu și…

- Peste 10.000 de manifestanți au blocat, duminica seara, centrul Capitalei, protestand fața de Guvernul PSD și fața de parlamentarii de la putere. Totodata, și in mai multe orașe din țara mai multe persoane au ieșit in strada. Circulația pe Bulevardul Kiseleff a fost oprita. Protestele au fost anunțate…

- Stela Popescu a murit. Marea actrița a incetat din viața la varsta de 81 de ani. Actrița Stela Popescu a fost gasita decedata, joi, la domiciliul sau, a declarat coordonatorul SMURD București, medicul Bogdan Oprița, citat de Agerpres. “Acum 20 de minute (ora 15.56 – n.r.) a fost gasita decedata la…

- Poate sa sune ca o știre despre puteri magice, dar nu este cazul, deși rețeta lui face „magie” in ceea ce inseamna sanatatea noastra. Ingredientele sucului natural Melissimo, pe care deja il gasim (din fericire!) in tot mai multe locații din București și, in curand, in rețelele marilor comercianți,…

- Compania spaniola Atradius, activa in domeniul asigurarilor de credit comercial a anunțat miercuri deschiderea unei sucursale in București, continuand procesul de extindere la nivel internațional. Avand sediul in cladirea SkyTower, amplasata in nordul Capitalei, Atradius Romania ofera servicii de asigurare…

- UPDATE Aproape 1.000 de protestatari au inlaturat gardurile instalate de Jandarmerie in Piața Victoriei și au plecat, pe Bulevardul Kiseleff – care a fost inchis traficului rutier -, in marș, spre sediul PSD. Protestatarii s-au imbrancit cu jandarmii, care nu voiau sa-i lase sa plece spre sediul PSD,…

- Directorul Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC), Paul Anghel, a afirmat ca, in urma unui control, la un hypermarket din Bucuresti s-au depistat 108 kilograme de citrice pe a caror eticheta de productie apare E233, o substanta care, folosita in cantitati peste medie, poate cauza…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminica, la congresul Tineretului Social Democrat (TSD) care se desfașoara la București, ca partidul pe care il conduce nu va da inapoi in fața celor care se tem de schimbare și incearca sa “saboteze” reformele. Dragnea a menționat, printre altele, ca PSD…

- Ouale, carnea, untul si multe alte produse de baza costa acum chiar si cu 50% mai mult fata de aceeasi perioada a anului trecut. In opinia analiștilor economici, citați de Antena 3, majorarea accizei la combustibili este principalul motiv al scumpirilor. Astfel, cu toate ca nu ne apropiem de sarbatoarea…

- Un accident rutier extrem de grav s-a produs, marți seara, in București, cel puțin o tanara fiind decedata. Poliția incearca sa prinda un șofer care ar fi fugit de la fața locului. Un accident de circulație s-a produs, marți seara, in cartierul Baicului, din Capitala, intre mai multe mașini care au…

- Procuroarea Mihaiela Iorga Moraru a transmis un memoriu Consiliului Superior al Magistraturii, in care dezvaluie cum Laura Kovesi s-a desconspirat de una singura si a recunoscut ca a facut presiuni intr-un anumit dosar. Documentul a fost prezentat, de Ana Maria Roman, in ediția de luni a emisiunii „Esential”,…

- Performanta mondiala pentru Antena 3 la gala Asociatiei Internationale a Radiodifuzorilor. Mihai Gadea a obtinut premiul de „Prezentatorul anului 2017”, la gala AIB Londra. Realizatorul „Sinteza Zilei” a fost premiat de un juriu format din profesionisti media din intreaga lume. A fost o sectiune extrem…

- Activitatea Serviciului public comunitar regim permise de conducere și inmatriculare a vehiculelor (SPCRPCIV) București se va reorganiza, incepand de luni, 6 noiembrie, in vederea: scurtarii timpilor de așteptare la ghișee, a micșorarii termenelor pentru eliberarea documentelor specifice precum și a…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a explicat, miercuri seara, la emisiunea “Sinteza zilei”, de la Antena 3, motivul pentru care a cerut controale de fond la DNA și la Parchetul General, dar și cum va lua o decizie in privința conducerii DNA dupa votul consultativ al Secției de procurori a CSM pe…

- Administrația Naționala de Meteorologie a prelungit, marți dupa-amiaza, atenționarea nowcasting Cod galben de vant puternic pentru municipiul București pana la ora 23.00. Potrivit meteorologilor, intre orele 18.00 – 23.00, in zona Capitalei se vor semnala intensificari ale vantului care temporar vor…

- Coordonatoarea echipei de inspectori care au efectuat controlul de fond la DNA, procuroarea Elena Radescu, a mințit atunci cand a declarat, intr-un interviu, la Antena 3, ca a fost prima data cand a facut verificari la instituția condusa de Laura Codruța Kovesi. Documente descoperite de Lumea Justiției…