- Restricții de circulație joi și vineri, pe DN 7, in Argeș. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pentru a permite realizarea unor lucrari la un pod, maine (16.05.2019) și poimaine (17.05.2019), in intervalul orar 07.00 – 19.00, circulația rutiera pe DN7 Gaești…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Olt, circulatia rutiera pe DN65 Slatina – Craiova este oprita la km 35+600 de metri, in zona Padurii Sarului (intre Slatina si Bals), din cauza unui eveniment rutier in care au fost implicate doua autoturisme, un…

- Pe Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, in zona lucrarilor de la kilometrul 36, unde traficul este deviat, se circula luni dupa-amiaza in conditii de aglomeratie, in coloana, pe aproximativ 3 kilometri, a anuntat Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit sursei…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora se circula in conditii de aglomeratie pe 2 artere rutiere, respectiv A1 Bucuresti – Pitesti, in zona kilometrului 36, la lucrarile de la podul de peste raul Arges, ...

- Gropile de pe Autostrada A1 Pitești – București au reaparut! Restricții de trafic din cauza lucrarilor de asfaltare. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca luni, 15 aprilie, pe tronsolul Bucuresti – Pitesti al Autostrazii A1, traficul, pe prima banda este restrictionat,…

- In atenția șoferilor! Restricții de viteza in Argeș și trafic dirijat. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt semnalate evenimente rutiere care sa impuna oprirea circulatiei pe drumurile nationale sau pe autostrazi. Pe DN 7 Pitesti – Ramnicu…

- Atenție, șoferi! Lucrari de reparații pe autostrada A1 Pitești – București. Circulație restricționata. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, miercuri, 10 aprilie, pe Autostrada A1 Bucuresti – Pitesti vor avea loc lucrari de reparatii la partea carosabila, circulatia…