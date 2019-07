Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care ieri dimineața a omorat un om intr-un parc din Faget, a bagat o femeie in coma și a ranit alte patru persoane, a fost prins de polițiști noaptea trecuta. Ionel Boldea a fost prins in jurul orei 2.00, in apropierea casei sale din localitatea Bichigi. Individul de 33 de ani a fost cautat…

- Martorii povestesc ca politistii l-au lasat pe Ionel Boldea sa se spele la baie, asteptand sa-l incatuseze dupa ce iese. Criminalul a scapat de politisti, fugind cu o masina furata. Oamenii legii nu l-au putut prinde nici dupa ce acesta a facut accident.

- Un barbat din satul Bichigi, orasul Faget, judetul Timis, este cautat de peste 200 de politisti, cu ajutorul unor elicoptere și cu drone, dupa ce a ucis un barbat, si a ranit-o grav pe sotia acestuia. Imediat dupa incident, a mai ranit alte cinci persoane, aparent la intamplare și fara nici un motiv.…

- Un barbat din Timis este cautat de politie dupa ce a injunghiat doua persoane, sot si sotie, intr-un parc din Faget. In urma atacului, barbatul injunghiat a murit, iar sotia sa a fost transportata in coma la spital. Agresorul a fugit apoi, cu una dintre bicicletele victimelor, pana intr-o localitate…

- La aceasta ora, un impresionant dispozitiv al forțelor de ordine a fost mobilizat pentru prinderea ucigașului de la Faget. Potrivit IPJ Timiș, circa 200 de polițiști, asistați de un elicopter, drone și caini de urmarire sunt angrenați in cautarea activa a suspectului. Se pare ca in momentul in care…

- Ionel Boldea, criminalul care a ucis un om in parcul central din orasul Faget in dimineata zilei de miercuri, 3 iulie, este cunoscut in zona drept un tip foarte violent. In 2017, l-a batut crunt pe un tanar din Faget.

- Timiș: Criminal cautat de polițiști dupa ce a injunghiat patru persoane Politia din Timis cauta un criminal periculos care a ucis în aceasta dimineata un barbat si a ranit si agresat alte 5 persoane. Cel cautat se numeste Ionel Boldea si are 33 de ani. Corespondenta noastra Alina…

