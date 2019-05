Se marita Lili Sandu. A fost ceruta in casatorie la Istanbul!

Din pacate pentru toti barbatii care viseaza in secret la ea, Lili Sandu va fi in curand o femeie maritata cu acte in regula! Cu ocazia zilei sale de nastere, Lili Sandu si iubtul ei, Silviu Tolu, au plecat intr-o vacanta… [citeste mai departe]