Stiri pe aceeasi tema

- Ies la iveala noi detalii privind cazul Anamariei Suru, tanara gasita moarta in padurea din Secu. Calin Blindariu, fratele femeii, a fost audiat ca martor, dupa ce a fost principalul suspect. Acum, a facut marturisiri uluitoare.

- Trupul femeii - Isabel Elena Raducanu - a fost descoperit de partenerul iubitul ei, un spaniol de 32 de ani. Femeia locuia impreuna cu iubitul ei de aproximativ un an. Barbatul, de origine spaniola, a fost cel care a gasit-o moarta in casa. Cadavrul femeii, cu mai multe rani la gat, a fost gasit pe…

- Doi tineri cu varstele de 18 și de 19 ani au fost reținuți seara trecuta de polițiștii galațeni și duși la audieri. Ei sunt principalii suspecți in teribila crima de la Galați, petrecuta in noaptea de vineri spre sambata. Cei doi suspecți in cazul omorului de pe strada Traian, au fost reținuți pentru…

- Șoseaua de centura a Bacaului, aflata inca in construcție, atrage deja atenția unor potențiali investitori. Omul de afaceri Ionuț Dumitrescu, cunoscut pentru activitatea sa de antrepriza in consultanța și dezvoltari imobiliare, și-a exprimat... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Conform IPJ Constanta, femeia gasita moarta pe plaja din zona Hotelului Vega este din Bucuresti si are 46 de ani. Pe trupul acesteia nu s-au gasit urme de violenta. In acest moment politistii au deschis un dosar de cercetare penala pentru ucidere din culpa. Anchetatorii iau in calcul toate variantele…

- Politistii au declansat o ancheta pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa, in cazul unei femei in varsta de 28 de ani, gasita moarta pe bancheta unui autoturism parcat, la Navodari, a informat luni Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta, potrivit Agerpres. "Aseara, in…

- Directoarea scolii din comuna Izvoru, judetul Arges, a fost gasita moarta, la doua zile dupa ce si-a pus capat zilelor intr-un mod cumplit. Potrivit primelor informatii, femeia de 47 de ani s-a otravit. Descoperirea macabra a fost facuta astazi, in locuinta femeii din Izvoru. Aceasta era moarta de mai…

- O femeie in varsta de 29 de ani a fost gasita moarta pe un drum forestier aflat langa orasul Resita, din judetul Caras-Severin. Oamenii legii fac cercetari pentru a stabili cauza decesului, transmite Mediafax.Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Caras-Severin, procurorul…