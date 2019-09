Informatii despre biletele de acces la meci: FC Viitorul intalneste la Ovidiu liderul neinvins al Ligii 1, Gaz Metan Medias

Stiri pe aceeasi tema

- In etapa a noua a Ligii 1, FC Viitorul va juca pe teren propriu, la baza Academiei Hagi, de la Ovidiu, cu Gaz Metan Medias, formatie care, inaintea startului rundei, ocupa primul loc in clasament. In plus, echipa pregatita de Edi Iordanescu este singura neinvinsa pana acum in campionat, avand cinci…

- In etapa a saptea a Ligii 1, FC Viitorul va juca pe teren propriu, la Ovidiu, cu FC Voluntari, duminica, 25 august, de la ora 18.00. Neinvinsa pana acum, FC Viitorul are 12 puncte, dupa trei victorii si trei egaluri, golaveraj 14 7, in vreme ce echipa ilfoveana a strans cinci puncte pana in prezent,…

- FC Viitorul aduce la cunostinta mai multe informatii importante sustinatorilor si spectatorilor care doresc sa isi achizitioneze un document de acces in stadionul central din Complexul Academiei de Fotbal "Gheorghe Hagi" de la Ovidiu, pentru a viziona meciul FC Viitorul FC Voluntari, din etapa a saptea…

- FC Viitorul sustine luni, 19 august, meciul din etapa a sasea a Ligii 1, intalnind in deplasare Astra Giurgiu. Partida incepe la ora 21.00. Echipa de pe litoral e neinvinsa pana acum in campionat, avand 11 puncte, dupa trei victorii si doua egaluri, golaveraj 13 6. In ultimele doua partide insa, formatia…

- FOTBAL CLUB VIITORUL CONSTANTA SA aduce la cunostinta mai multe informatii importante sustinatorilor si spectatorilor care doresc sa isi achizitioneze un document de acces in stadionul "CENTRAL" din Complexul Academiei de Fotbal "Gheorghe Hagi" situat in localitatea Ovidiu, Jud. Constanta, pentru a…

- FC Viitorul aduce la cunostinta mai multe informatii importante sustinatorilor si spectatorilor care doresc sa isi achizitioneze un document de acces in stadionul central din Complexul Academiei de Fotbal "Gheorghe Hagi", de la Ovidiu, pentru a viziona meciuI FC Viitorul FC Hermannstadt, din etapa a…

- FC Viitorul, liderul Ligii 1 dupa prima etapa din sezonul 2019 2020, sustine vineri, 19 iulie, meciul din etapa a doua de campionat, in deplasare cu nou promovata Chindia Targoviste, echipa antrenatra de Viorel Moldovan.Formatia de pe litoral a inregistrat scorul etapei inaugurale, 5 0 cu Dinamo la…

- Eugen Neagoe (51 de ani) și Gica Hagi (54 de ani) s-au intalnit de patru ori ca antrenori. Fiecare are cate un succes, alte doua jocuri s-au terminat nedecis. Eugen Neagoe are un debut de foc pe banca tehnica al lui Dinamo. Antrenorul de 51 de ani intalnește in primele trei etape ale Ligii 1 pe Viitorul,…