Stiri pe aceeasi tema

- Cazul de la Caracal, unde doua fete care au apelat la „ia-ma, nene!” au disparut și se presupune ca ar fi victimele suspectului Gheorghe Dinca, a readus in discuție siguranța elevilor pe strazi. Și faptul ca, de multe ori, ei sunt obligați sa mearga cu mașini de ocazie cand pleaca și se intorc de la…

- Mihai Bendeac a postat un mesaj pe contul de socializare, in cazul crimelor petrecute in Caracal, care au șocat intreaga Romania. Actorul este revoltat de cele intamplate și de felul in care a acționat poliția in aceasta situație cutremuratoare. „Adevarații criminali sunt alții! Cum ai dormit, tu,…

- Aleaxandra, cine este adevaratul tau ucigaș? Cine te-a omorat de fapt, fata gingașa? Nenorocitul ala de sociopat, criminal in serie și canibal sau sistemul asta defect și bolnav, caruia ii cad prada oameni buni și frumoși ca tine? O crima cat o revoluție. Asta se contureaza in Romania de azi, dupa cazul…

- Ramasitele gasite de oamenii legii in casa lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal din Caracal, au fost ridicate si duse in duba Politiei, pentru a fi transportate in vederea efectuarii expertizei.

- Reprezentanții poliției au avut o prima reacție in cazul crimei Alexandrei, fata disparut din Caracal in urma cu o zi. Trupul neinsuflețit al adolescentei de 15 ani a fost gasit in curtea lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal din Caracal.

- Ramașițele umane a doua fete disparute in ultimele trei luni in Olt au fost descoperite vineri dimineața in locuința unui mecanic auto din Caracal. Informații șocante ies la iveala din ancheta: una din fetele disparute, in varsta de 15 ani, a sunat de trei ori la 112. IGPR, prin purtatorul de cuvant,…

- Potrivit unor surse neoficiale, s-ar parea ca in curtea lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal in serie din Caracal, s-ar fi gasit si trupul unui baietel de opt ani. Mai exact, anchetatorii ar fi gasit ramasitele micutului in fantana suspectului!

- Au fost facute publice primele imagini din casa presupusului din Caracal, Gheorghe Dinca, cel care se banuieste ca le-ar fi ucis pe Mihaela Luiza Melencu (19 ani) si Alexandra Macesanu (15 ani), la Caracal!