- In timpul audierilor de duminica noaptea, Gheorghe Dinca le-ar fi spus anchetatorilor ca a ucis-o pe Luiza Melencu la mijlocul lunii iulie dupa ce a ținut-o trei luni sechestrata, scrie Adevarul citand surse judiciare. Criminalul din Caracal a spus ca dupa ce a violat-o timp de trei luni pe Luiza, tanara…

- Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal care a recunoscut ca a ucis doua tinere, pe Alexandra Macesanu si Luiza Melencu, a indicat anchetatorilor DIICOT unde se afla si trupul Luizei, dupa ce a spus ca trupul Alexandrei se afla in raul Olt. Astfel, potrivit unor surse DIICOT, Gheorghe Dinca a declarat…

- Unul dintre localnicii din Caracal a ales un mod inedit de a protesta impotriva anchetatorilor care nu au intervenit pentru salvarea Alexandrei. El a adus la casa criminalului o coroana, pe care erau scrise numele procurorului care s-a ocupat de caz și cel al șefului Poliției din Caracal, acum demis."Am…

- Imediat dupa ce Gheorghe Dinca a recunoscut ca le-a ucis pe tinerele Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, anchetatorii, insoțiți de criminal, au pornit spre o groapa de gunoi din apropiere. Deocamdata nu se știe daca autorul a anunțat și unde sunt cadavrele, pentru ca pana acum anchetatorii nu au gasit…

- Informații de ultima ora in cazul tragediei din Olt. Dupa mai multe ore de cautari, anchetatorii au gasit o valiza cu haine și ramașite dintr-un trup aparent carbonizat in lacul din Caracal, conform Antena 3.Gheorghe Dinca, barbatul suspectat ca ar fi ucis mai multe fete, refuza sa iși recunoasca…

- Mihaela Luiza Melencu, zisa „Lulu”, a disparut in luna aprilie. De aproape patru luni, poliția a cautat-o, dar in zadar. Astazi, in curtea lui Gheorghe Dinca, zis „Popicu”, au fost descoperite urme din cadavrele a doua fete. Modul de operare a fost identic. Fata de 19 ani a mers la Caracal, pe 14 aprilie,…

- Momente dramatice la Caracal, langa casa lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal care ar fi ucis doua fete disparute la distanta de 3 luni una de cealalta, anunța observator.tv.Zeci de oameni s-au strans, astazi, in fata locuintei lui Gheorghe Dinca, acolo unde politistii si procurorii au…

- Polițiștii au descoperit, vineri, cadavrele a doua fete in urma unei percheziții realizate in curtea unui barbat din Caracal. Anchetatorii fac verificari pentru a stabili daca exista o legatura cu adolescentele disparute dupa ce au fost luate la ocazie, la diferența de trei luni. Georgian Dragan, purtatorul…