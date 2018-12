Stiri pe aceeasi tema

- Cateva sute de manifestanti purtand veste galbene si reflectand miscarea de protest din Franta au protestat vineri la Tel Aviv si Ierusalim impotriva costului ridicat al vietii, relateaza AFP si...

- Mii de bulgari au blocat duminica drumurile principale si punctele de trecere a frontierei intre Bulgaria si Turcia, si intre Bulgaria si Grecia, pentru a protesta impotriva cresterii preturilor la carburanti, intr-un context de nemultumire fata de nivelul scazut de trai in cea mai saraca tara din…

- Reuniunea de la Istanbul cu Rusia, Turcia, Germania si Franta la masa, a adus liniile de forta ale unei paci separate pentru Siria, posibila prin acomodarea intereselor strategice rusesti si turcesti cu cele europene.

- Reuniunea de la Istanbul cu Rusia, Turcia, Germania si Franta la masa, a adus liniile de forta ale unei paci separate pentru Siria, posibila prin acomodarea intereselor strategice rusesti si turcesti cu cele europene.

- Putin, Merkel, Macron si Erdogan au subliniat, sambata, intr-un summit la Istanbul, importanta mentinerii acordului de incetare a focului in Siria si au spus ca un comitet pentru crearea unei noi Constitutii ar trebui sa fie intrunit pana la sfarsitul anului, potrivit Reuters.

- Putin, Merkel, Macron si Erdogan au subliniat, sambata, intr-un summit la Istanbul, importanta mentinerii acordului de incetare a focului in Siria si au spus ca un comitet pentru crearea unei noi Constitutii ar trebui sa fie intrunit pana la sfarsitul anului, potrivit Reuters.

- Putin, Merkel, Macron si Erdogan au subliniat, sambata, intr-un summit la Istanbul, importanta mentinerii acordului de incetare a focului in Siria si au spus ca un comitet pentru crearea unei noi Constitutii ar trebui sa fie intrunit pana la sfarsitul anului, potrivit Reuters.

- In acest an, cea mai mare rata anuala a inflatiei a fost inregistrata in luna mai, respectiv 5,41%, acesta fiind cel mai ridicat nivel din februarie 2013, cand cresterea preturilor de consum a fost de 5,65%. "Preturile de consum in luna septembrie 2018 comparativ cu luna septembrie 2017…