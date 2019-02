Avertizari de vant puternic, inclusiv un COD PORTOCALIU

Dupa cum multi locuitori ai Capitalei au observat, in cursul serii vantul isi face simtita prezenta si in Bucuresti, uneori sufland cu destula putere. Cu mult mai aprig se anunta a fi, insa, vantul in judetul Tulcea, mai exact in zona localitatilor Sulina, Murighiol, Chilia Veche, Mahmudia,…