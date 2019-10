Starea de sanatate a fostului presedinte Ion Iliescu este stabila, iar suferinta cardiaca se afla intr-o discreta ameliorare, a informat sambata Spitalul Elias, unde se afla internat fostul sef al statului. The post Informații de ultima ora de la Spitalul Elias. Ce se intampla cu Ion Iliescu, fostul președinte al Romaniei appeared first on Renasterea banateana .