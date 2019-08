Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer de tir cu peste 25 de ani de experiența a postat pe pagina de Facebook un indemn pentru colegii sai de breasla: "Șoferi hadeți sa o gasim pe Alexandra". Mihai Erdei, barbatul care a povestit in luna ianuarie pentru Libertatea cum șoferii romani de TIR devin, fara voia lor, carauși pentru emigranții…

- Presedintele Coalitiei Nationale pentru Modernizarea Romaniei, Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei Macesanu, fata ucisa la Caracal, a publicat, marti, pe Facebook, stenogramele apelurilor facute la 112 de nepoata sa. El mentioneaza ca decizia publicarii "a apartinut exclusiv tatalui si mamei Alexandrei".…

- El a precizat ca familia minorei disparute pe 28 iunie nu si-a dat acordul pentru mediatizarea cazului. In afara de cazul Alexandrei Macesanu, fata de 15 ani din Dobrosloveni care ar fi fost ucisa de Gheorghe Dinca, si cel al adolescentei disparute pe 28 iunie, nu mai sunt alti minori dati…

- Alexandru Cumpanașu a declarat ca a aflat de demisia ministrului de Interne in timp ce aștepta sa fie primit de acesta pentru a depune o serie de sesizari privind cazul de la Caracal. ”Am ajuns sa vorbesc la telefon de doua ori cu domnul ministru zilele astea. M-a asigurat de toata colaborarea cu familia,…

- Alexandru Cumpanașu este unchiul Alexandrei Maceșanu, fata de 15 ani, pe care Gheorghe Dinca a declarat ca a ucis-o in casa lui din Caracal. Invitat la emisiunea Libertatea ”Adriana Nedelea la fix”, Cumpanașu a declarat, printre altele ca este obligat sa creada ca nepoata lui este in viața, din moment…

- Ies la iveala noi informații legate de cazul crimelor din Caracal! Apar noi detalii, dupa ce unchiul Alexandrei Maceșanu, Alexandru Cumpanașu, a facut public numarul de telefon de pe care a fost sunata mama victimei.Concret, ies la iveala informații conform carora Gheorghe Dinca ar fi... Citește AICI…

- Apar informații terifiante, pe surse, din ancheta de la Caracal. Conform unor informații obținute de Romania TV, Luiza Melencu, fata care a disparut in luna aprilie, ar fi fost ținuta in viața vreme de trei luni de zile, timp in care Gheorghe Dinca ar fi violat-o zilnic. Ulterior, fata a fost ucisa…

- Mihaela Luiza Melencu, zisa „Lulu”, a disparut in luna aprilie. De aproape patru luni, poliția a cautat-o, dar in zadar. Astazi, in curtea lui Gheorghe Dinca, zis „Popicu”, au fost descoperite urme din cadavrele a doua fete. Modul de operare a fost identic. Fata de 19 ani a mers la Caracal, pe 14 aprilie,…