Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban se confrunta cu probleme mari in partid. Liderul PNL cauta o rezolvare pentru a ieși din acest impas. Din acest motiv, conducerea partidului și-a mai luat un ragaz de cateva zile, in speranța ca pana atunci vor avea și soluția salvatoare.

- Ministrul Muncii, Marius Budai a vorbit sambata seara, la Romania TV, despre procesul de recalculare a pensiilor. „Se asteapta recalcularea celor cateva milioane de pensii, dupa ce legea va fi adoptata. De cealalta parte, sunt recalcularile pe grupele de munca, acum, in acest moment au intrat deja dosarele…

- Instituțiile Uniunii Europene (UE) au convenit asupra unor noi norme, care le vor permite cetațenilor sa economiseasca mai ușor pentru pensie, respectiv produsul paneuropean de pensii, potrivit unui comunicat trimis de Ministerul Finanțelor Publice (MFP). „Reprezentanții permanenți la UE ai…

- Parlamentarii au lucrat asiduu marți noaptea, cand au reușit sa voteze avizul pentru proiectul bugetului asigurarilor sociale pe 2019, referitor la pensiile și ajutoarele sociale oferite de stat. Acesta a primit aviz favorabil la limita.

- Majorarea punctului de pensie ar putea fi facuta prin ordonanta de urgenta, dar decizia va fi luata dupa consultari cu Ministerul Justitiei, a declarat, miercuri, ministrul Muncii, Marius Budai.

- Ecaterina Andronescu, ministrul Educatiei, a afirmat, sambata, la o conferinta organizata la Universitatea Politehnica, ca isi va indeplini in continuare misiunea de dascal in Politehnica si ca doreste sa faca mai mult pentru elevi si studenti si din "probabil nefericita pozitie" pe care o ocupa in…

- Vesti bune pentru mamele cu cel putin trei copii. Vor putea sa iasa la pensie mai devreme. O serie de modificari importante vor fi aduse, din septembrie 2021, sistemului public de pensii din Romania, potrivit unui proiect de act normativ ce a fost adoptat luni de senatori. Mai exact, modificarile se…

- Mamele cu trei copii ar putea ieși la pensie cu șase ani mai devreme. Masura este prevazuta in proiectul noii legi a pensiilor, care a fost adoptata recent de Senat. Forul decizional este insa, in acest caz, Camera Deputaților, iar daca va fi adoptata și acolo, legea va intra in vigoare dupa promulgarea…