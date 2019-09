Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a respins, miercuri, cu 177 de voturi "pentru", unul "contra" si doua abtineri, proiectul de lege pentru gratierea unor pedepse si a unor masuri educative privative de libertate, transmite Agerpres. Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a anuntat, inainte de vot, ca Guvernul sustine…

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a anuntat, inainte de vot, ca Guvernul sustine respingerea acestui proiect.Proiectul prevedea ca se gratiaza in intregime pedepsele cu inchisoare de pana la 5 ani. Proiectul a fost initiat de Guvernul Grindeanu in 2017 si adoptat in acelasi an de Senat.…

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a anuntat, joi, ca a initiat un proiect de ordonanta de urgenta pentru modificarea unor acte normative prin care se propun pedepse mai mari pentru infractiuni contra persoanei si inasprirea conditiilor pentru eliberare conditionata. Ministerul Justitiei propune o pedeapsa…

- Legea privind Statutul polițiștilor din penitenciare, publicata in Monitorul Oficial pe 30 iulie, conține prevederi neconstituționale și contradictorii iar, din punct de vedere al tehnicii legislative, este un haos, avertizeaza Federația Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor,…

- Legea recursului compensatoriu a dus la eliberarea, in perioada 19 octombrie 2017 - 6 iunie 2019, a unui numar de 18.476 de deținuți. Aproape 6.400 dintre aceștia aveau de executat pedepse de peste cinci ani. Un numar de 1203 dintre cei 18.476 de eliberați s-au grabit sa se intoarca dupa gratii, a dezvaluit…

- Legea privind statutul politistilor de penitenciare a fost promulgata, luni, de presedintele Klaus Iohannis. Ministrul Justitiei, Ana Birchall, spune ca legea, care era asteptata de mai bine de sapte ani de angajatii din sistem, contine prevederi moderne si le confera identitate profesionala acestora,…

- Presedintele Klaus Iohannis, a semnat, luni, mai multe decrete, intre care si cel pentru promulgarea Legii privind statutul politistilor de penitenciare (PL-x 723/28.11.2018), a anuntat Administratia Prezidentiala.Ministrul Justitiei, Ana Birchall, saluta promulgarea Legii statutului politistilor…