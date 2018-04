Stiri pe aceeasi tema

- Inspectia Judiciara vine cu noi precizari, dupa sedinta CSM privind activitatea institutiei. Potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO, Inspectia Judiciara sustine ca a existat un protocol, care insa nu mai este in vigoare de la inceputul anului 2017, iar din 28 martie au fost demarate procedurile…

- Jurnalistul Sorin Rosca Stanescu sustine ca poseda si ca va publica documente si chiar si fotografii care vor rasturna intreg scandalul protocoalelor incheiate de SRI. Invitat la Romania TV, ziaristul a precizat ca in fotografii, realizate in urma cu doar 4 ani, apar atat procurori, cat si judecatori,…

- Plenul Consiliului Superios al Magistraturii a cerut, in urma sedintei de astazi, transmiterea si demararea procedurilor de desecretizare a tuturor protocoalelor incheiate de institutiile din sistemul judiciar cu SRI. Codrut Olaru, vicepresedintele CSM, a sustinut ca atat CSM, Inspectia Judiciara (IJ)…

- InspecȚia Judiciara a reacționat dupa ce vicepreședintele CSM, Codruț Olaru, a declarat ca instituția a incheiat un protocol cu SRI, alaturi de CSM si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ). Oficialii inspecției susțin ca nu exista niciun protocol in vigoare cu vreun serviciu de intelligence, iar…

- Scandalul protocoalelor secrete incheiate de instituțiile din sistemul judiciar cu Serviciul Roman de Informații (SRI) ia amploare. Vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Codruț Olaru, a anunțat, miercuri, in ședința de plen a Consiliului, ca nu doar Parchetul General a incheiat…

- Se anunta o zi importanta la Consiliul Superior al Magistraturii. In cadrul sedintei de miercuri se vor analiza, in Plenul Consiliului, raspunsurile primite de CSM la solicitarile trimise mai multor institutii din sistemul judiciar – in speta Inalta Cute, Parchetul General, dar si curtile de apel si…

- Scandalul protocoalelor cu SRI explodeaza! Potrivit unor surse citate de Antena 3, in anul 2016 Inspecția Judiciara ar fi incheiat un protocol de colaborare cu SRI. De asemenea, un protocol ar fi fost incheiat și cu ICCJ. Potrivit sursei citate, in anul 2012, și CSM ar fi incheiat un protocol de…

- Augustin Zegrean, fostul presedinte al Curtii Constitutionale, a spus despre protocolul SRI - Parchetul General ca prevede niste lucruri care nu ar fi trebuit sa existe, cum sunt echipele mixte. De asemenea, fostul șef al CCR acuza judecatorii ca au stiut de existenta lui."Protocolul l-am…

- Ședinta de foc la Consiliul Superior al Magistraturii. Membrii CSM vor examina astazi raspunsurile primite de la institutiile din sistemul judiciar cu privire la protocoalele încheiate cu structurile de informatii.

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, este verificata de Inspecția Judiciara, anunța luni Antena3. Potrivit sursei citate, inspectorii judiciari au primit o sesizare din partea jurnaliștilor luju.ro și urmeaza sa faca verificari asupra unui comunicat emis pe data de 27 ianuarie 2017 de catre DNA. In acel…

- Ițele desecretizarii protocoalelor dintre DNA și SRI par sa se incurce mai mult cu fiecare zi. In timp ce Comisia de Control a SRI va verifica veridicitatea acestora, iata ca Daniel Morar, fost procuror sef al DNA, actualmente judecator CCR, a decis sa rupa tacerea. Mai exact, acesta a marturisit, intr-un…

- Scandalul protocoalelor dintre SRI si institutiile de forta ale statului este departe de final. Deputatul Liviu Plesoianu cere, in cea mai recenta postare pe Facebook, noi desecretizari. Social-democratul sustine ca este necesara desecretizarea tuturor protocoalelor mentionate in raportul CSAT pe…

- Fostul procuror sef al DNA, actualmente judecator CCR, a decis sa rupa tacerea in mega-scandalul iscat de desecretizarea protocoalelor dintre SRI si Parchetul General. Daniel Morar a marturisit, intr-un interviu acordat jurnalistei Sorina Matei, ca atata vreme cat a fost sef la DNA, protocolul semnat…

- Tudorel Toader se va intalni luni, 26 martie, cu ministrul justiției din Serbia. Cei doi vor discuta și despre subiectul Sebastian Ghița, in condițiile in care autoritațile romane cer extradarea fostului deputat. “Ministerul Justiției și instanțele naționale și-au indeplinti obligațiile de transfer…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca nu pot fi ignorate cele trei milioane de semnaturi ale cetatenilor care au solicitat intr-o initiativa legislativa revizuirea Constitutiei in sensul definirii familiei drept casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie.Intrebat…

- Inspectia Judiciara reactioneaza, intr-un raspuns pentru STIRIPESURSE.RO, la relatarile lui Victor Ponta cu privire la un flagrant din 2013 care l-ar fi vizat pe Liviu Dragnea, dar care s-a limitat in cele din urma la un secretar de stat.Victor Ponta a relatat, in urma cu o saptamana, intr-un…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti, ca saptamana viitoare va avea o intrevedere cu omologul sau din Serbia și va discuta și despre Sebastian Ghita. ”Saptamana viitoare, lunea viitoare, la ora 10, voi avea o intrevedere cu ministrul Justitiei din Serbia. Evident vom discuta instrumentele…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a inaintat instantei supreme o solicitare prin care contesta supravegherea tehnica. Ar fi vorba despre mandatul de interceptare emis in dosarul Microsoft, despre care a vorbit fostul ofiter SRI Daniel Dragomir, informeaza Mediafax.Solicitarea…

- Fostul sef al Serviciului de Protectie si Paza, Dumitru Iliescu, iese la rampa cu afirmatii dure. El acuza pe Facebook faptul ca protocoalele dintre SRI si DNA ar fi incheiate la initiativa CIA, care a corupt conducerea institutiei, reusind in acest fel sa conduca din sediile institutiilor de forta.Citeste…

- Judecatorul Dana Girbovan a vorbit la Antena3 despre desecretizarea procoalelor SRI. Magistratul spune ca acestea nu trebuie ”rupte” de hotararile CSAT și ca acestea lovesc fundamentele valorilor europene, democrația și drepturile omului.”Cred ca la un moment dat vor fi desecretizate. Am remarcat…

- Desecretizarea protocoalelor DNA-SRI au deschis o noua Cutie a Pandorei. Astfel, resedintele Comisiei de control al activitatii SRI, Claudiu Manda, a declarat, luni, ca directorul SRI, Eduard Hellvig, l-a informat ca doreste sa desecretizeze protocolul SRI-DNA, iar inainte de a face acest lucru a cerut…

- Liderul social democrat, Liviu Dragnea, a avut o reactie de ultim moment, dupa ce premierul Viorica Dancila, dar si ministrul Justitiei, au cerut desecretizarea protocoalelor DNA-SRI. Presedintele PSD spune ca sustine fara rezerve demersul si ca este de parere ca protocoalele cu pricina ar trebui facute…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a sustinut, luni, ca subiectul desecretizarii protocoalelor de colaborare ale SRI cu alte institutii este folosit ca "petarda mediatica", "diversiune", adaugand ca nu se explica de ce este nevoie de un asemenea demers. Gorghiu a precizat ca nu se opune desecretizarii…

- Presedintele Comisiei de control a SRI, Claudiu Manda, a dezvaluit ca desecretizarea protocoalelor SRI cu instituțiile de forța ale statului se poate realiza in doar doua zile daca se dorește acest lucru.

- Ministerul Dezvoltarii vine cu precizari, dupa ce PNL a sustinut ca PSD pregateste o majorare a taxelor locale, prin Codul Finantelor Publice, astfel încât autoritatile locale sa fie obligate sa majoreze la maxim impozitele pentru persoanele fizice si

- Partidul National Liberal n-a intrebat niciodata vreun sef al Serviciului Roman de Informatii daca poate sa puna un ministru in vreun Guvern, a afirmat miercuri presedintele PNL, Ludovic Orban. "In ceea ce ma priveste pe mine si pe colegii mei din PNL, noi n-am intrebat niciodata vreun sef SRI daca…

- Dupa cazul educatoarei din Timisoara, care a socat o tara intreaga pentru ca si-a ucis fiica de 4 ani, Ministerul Educatiei a transmis mai multe precizari cu privire la modalitatea in care se face testarea psihologica a cadrelor didactice. Una dintre acestea se refera la necesitatea anuala a unei astfel…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca in perioada urmatoare va avea o discutie cu guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, pe tema cresterii inflatiei, scrie Agerpres. 0 0 0 0 0 0

- Scandalul din cadrul DNA ia amploare, iar finalul pare a fi departe de a se arata curand. Fostul senator, Daniel Savu a declarat ca a depus sesizare la Inspectia Judiciara impotriva celebrului procuror „Portocala” și a șefului sau, Lucian Onea.

- Fostul senator PSD, Daniel Savu, se afla in centrul unui nou scandal. Dupa ultimele inregistrari aparute din interiorul DNA Prahova a reiesit ca celebrul Mircea Negulescu si seful sau, Lucian Onea ar fi vrut sa-i faca dosar penal.Mai multe detalii aici: Alte INREGISTRARI cu procurorii DNA:…

- Senatorul liberal de Timis Alina Gorghiu si-a exprimat, vineri, speranta ca "scandalul" din ultimele zile, care are in centru Directia Nationala Anticoruptie (DNA), nu ii va face pe magistrati sa cedeze in aplicarea actului de justitie din Romania, informeaza agerpres.ro. "Imi doresc ca tot…

- Ministrul Justitiei a declarat, luni, ca va lua o decizie la Bucuresti cu privire la conducerea DNA, insa nu are sens sa mai sesizeze Inspectia Judiciara, deoarece aceasta ar amana mult luarea unei masuri.

- Intalnire de gradul Zero joi intre premierul Viorica Dancila si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, adus in regim de urgenta din Japonia de scandalul in care este implicat DNA Prahova, ca urmare a aparitiei in presa a unor intregistrari furnizate de fiul fostului sef la CJ Prahova, Vlad Cosma, condamnat…

- Prezent in platoul emisiunii Romania9, de la TVR1, Eugen Teodorovici a spus ca "avem toate motivele sa credem ca astfel de practici exista, din pacate". Amintim ca procurorul Mihaiela Moraru Iorga a facut declarații cutremuratoare duminica seara, la Sinteza Zilei. Iorga susține ca procurorul…

- Ministrul Justitiei a declarat, luni, ca va lua o decizia la Bucuresti cu privire la conducerea DNA, insa nu are sens sa mai sesizeze Inspectia Judiciara, deoarece aceasta ar amana mult luarea unei masuri. „Asteptari din partea mea referitor la subiectul discutat stiu ca sunt. Presiuni asupra mea in…

- Parlamentari clujeni ai opozitiei si puterii, despre scandalul momentului. "PSD are pe agenda proprie executarea DNA" vs "Avem o problema" Parlamentari clujeni din opozitie dar si de la putere au comentat pentru ZIUA de CLUJ scandalul momentului legat de presupuse dezvaluiri despre procurorii DNA si…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca trebuie facuta o ancheta serioasa in urma acuzatiilor aduse Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) si este bine ca s-a autosesizat Inspectia Judiciara, insa nu poate fi vorba doar despre abateri dsciplinare, existand ”elemente penale foarte serioase”.…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, vine cu o propunere incredibila pentru Patriarhul Daniel. Anul trecut, actualul ministru susținea impozitarea bisericii și le cerea reprezentanților acesteia sa ajunga in secolul XXI. „Biserica trebuie sa inteleaga si sa aleaga. Traim in secolul XXI. Este…

- Csaba Asztalos, presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), a condamnat, joi, intreruperea proiectiei filmului „120 BPM/ batai pe minut” de la Muzeul National al Taranului Roman (MNTR), care a avut loc duminica, spunand ca prin acest incident a fost depasita libertatea…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, afirma, intr-un interviu pentru Ziare.com, la o zi dupa ce Directia Nationala Anticoruptie a anuntat ca faptele din dosarul Microsoft s-au prescris, ca “Am cerut aviz de urmarire penala pentru cei 6 ministri ...

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, afirma, intr-un interviu acordat AGERPRES, referitor la actiunea disciplinara exercitata de Inspectia Judiciara, ca totul a inceput ''intamplator'', anul trecut, odata cu atacurile asupra justitiei, aratand ca, in opinia sa, nu trebuie sa demisioneze."Lucrez…

- Reprezentantii Primariei Galati vor sa inchirieze 16 purificatoare de apa pentru institutie si au trecut in caietul de sarcini motivul: lichidul pe care il consuma un oras intreg contine diverse substante nu tocmai sanatoase.

- Potrivit unor surse autorizate social-democrate, scrisoarea semnata de președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, in care este criticat dur managemantul lui Liviu Dragnea il are co-autor și pe...