- Vestea ca Ducesa de Sussex, Meghan Markle este insarcinata, a facut inconjurul lumii, ea și Prințul Harry, soțul sau, declarand in nenumarate ocazii ca abia așteapta sa devina parinți. Insa, inainte de a deveni Ducesa, actrița și-a luat “masuri de precauție” pentru o eventuala sarcina cu fostul soț,…

- Veste incredibila in familia regala din Marea Britanie! Megan și Prințul Harry așteapta primul lor copil. Ducesa de Sussex ar urma sa nasca in primavara. Anunțul a fost facut in timp ce cuplul a...

- Printesa Eugenie, nepoata reginei Elizabeth a II-a a Marii Britanii, se casatoreste cu logodnicul sau, Jack Brooksbank, vineri, la aceeasi capela St. George de la Castelul Windsor unde, pe 19 mai, si-au unit destinele printul Harry, varul viitoarei mirese, si actrita americana Meghan Markle.

- De cand a intrat in familia regala britanica, Meghan Markle, devenita Ducesa de Sussex, este obligata sa respecte multe reguli. Daca de la unele dintre ele se mai poate abate, de la aceasta nu e posibil, deoarece insași Regina Angliei nu a respectat-o intr-un moment sensibil pentru familia regala.

- Meghan Markle nu traverseaza o perioada foarte buna, fiind in plin scandal cu tatal sau. Anul 2018 a fost unul foarte important pentru ducesa, cu evenimente cu o vasta incarcatura emoționala.

- Meghan Markle poate spune, fara doar si poate, ca 2018 este cel mai bun an al ei. S-a casatorit cu Printul Harry, a devenit Ducesa de Sussex si, mai nou, a fost desemnata si cea mai bine imbracata personalitate. Potrivit celor de la revista People, publicatie care i-a acordat aceasta distinctie lui…