- Cazul de la Caracal va fi preluat de procurorii de la DIICOT Bucuresti, avand in vedere complexitatea acestuia si emotia pe care a generat-o. Pana acum, ancheta a fost derulata de procurorii antimafia de la Craiova. Anchetatorii nu au, pana acum, probe care sa ateste moartea celor doua fete, Luiza si…

- Jurnalistul Catalin Tolontan dezvaluie o noua balba a autoritaților, in cazul crimelor de la Caracal. Tolontan arata ca poliția nu a dat-o pe Alexandra in consemn la frontiera decat foarte tarziu, dar inca nu se știe ora exact. Detaliul este foarte important, daca ținem cont ca Gheorghe Dinca este…

- Informație-bomba, în exclusivitate, pentru Realitatea TV. Potrivit surselor citate, statul român face demersuri în Italia, pentru a obține informații despre activitatea infracționala a lui Gheorghe Dinca în Peninsula.

- ”Vreau sa merg la liceu, va rog”, au fost printre primele cuvinte spuse de Alexandra catre criminalul Gheorghe Dinca, cand tanara s-a urcat in mașina de ocazie. Procurorii DIICOT au inceput de luni dimineața sa reconstituie traseul facut de Dinca, alaturi de viitoarea sa victima. Familia indurerata…

- Procurorii DIICOT au dispus, duminica seara, extinderea urmarii penale fata de Gheorghe Dinca, inculpatul din Caracal suspectat de uciderea Alexandrei Macesanu, de 15 ani, si a Luizei Melencu, de 18 ani, si pentru savarsirea infractiunii de omor calificat, a anuntat Giorgiana Hosu, procurorul sef adjunct…

- Gheorghe Dinca a recunoscut, duminica, faptul ca le-a ucis pe Alexandra și Luiza, cele doua adolescente pe care le-a luat cu mașina, la ocazie. Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei, una dintre victimele calaului din Caracal susține ca s-au gasit mai multe probe care atesta ca fata a fost in mașina…

- Tribunalul Dolj este instanta care a decis arestarea preventiva a lui Gheorghe Dinca, dupa ce suspectul a fost retinut pentru 24 de ore in aceasta dimineata. Gheorghe Dinca este tata a trei copii. In casa lui a fost gasit un bidon cu resturi umane si bijuterii in special inele, care i-ar fi apartinut…