- Zi extrem de importanta pentru familia Luizei Melencu, dupa ce mama tinerei despre care se crede ca ar fi fost omorata de catre Gheorghe Dinca, criminalul de la Caracal, a luat o decizie ce poate schimba complet cursul anchetei!

- Ies la iveala detalii socante in cazul Caracal, dupa reconstituirea rapirii si presupusei ucideri a Luizei Melencu. Se pare ca, inainte de aceasta procedura, Gheorghe Dinca ar fi stat de vorba cu colegii de celula si le-ar fi spus cateva lucruri socante.

- Gheorghe Dinca a aruncat o „bomba” in cazul Caracal. Avocatul familiei Luizei Melencu, prezent la audieri, susține ca barbatul iși bate joc de procurori și incearca sa ii induca in eroare, iar in desfașurarea anchetei este nevoie de un psiholog.

- Informații bomba in cazul Luizei Melencu! Unul dintre numerele de telefon ale adolescentei a fost activat acum doua zile, pe Snapchat. Surse apropiate anchetei a dezvaluit ca, la DIICOT, a fost anunțata inclusiv adresa la care s-ar fi aflat cartela, mai exact, in județul Arad, in același județ in care…

- Apar noi detalii din cazul Caracal. Se pare ca un nume important din ancheta, care trebuia audiat inca de la inceputul saptamanii, a fost din nou amanat de procurori, cu toate ca spune ca deține detalii extrem de importante despre acest caz terifiant.

- Detalii șocante ies la iveala, in cazul crimelor din Caracal. Se pare ca in momentul in care Alexandra era in apel cu operatorii de la 112 și le-a marturisit acestora ca cineva a intrat in casa, acea persoana nu era Gheorghe Dinca!

- Proprietarul dubei albastre cu care s-a deplasat Gheorghe Dinca in ziua in care ar fi omorat-o pe Alexandra, cand aceasta l-a trimis sa-i cumpere o crema de la farmacie, este audiat. Oamenii legii considera ca acesta este un martor-cheie in cazul crimelor din Caracal. La doua zile dupa ce Alexandra…

- Mașina cu care Gheorghe Dinca a rapit-o pe Alexandra Maceșanu in luna iulie a fost pe imaginile anchetatorilor care au verificat dispariția Luizei Melencu in luna aprilie, potrivit Antena 3, informația fiind prezenta intr-un raport oficial privind operatiunile derulate in cazul Alexandrei.Luiza…