- "Pagina de media" a remarcat felul in care principala vedeta și fostul director Digi24 Cosmin Prelipceanu a reflectat cazul medicului escroc publicat in Libertatea. Atat din opiniile invitatului emisiunii "Jurnal de seara", medicul estetician Adina Alberts, cat și din opiniile moderatorului, a reieșit…

- Polițiștii clujeni solicita ajutorul cetațenilor pentru a depista o adolescenta de 17 ani, disparuta de la locuința sa din Dej inca din data de 14 ianuarie.”La data de 21 ianuarie a.c., Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca MOLDOVAN NICOLETA-RODICA de 17 de ani, din Dej, judetul Cluj, a plecat…

- Administratorul adapostului de la Prejmer, județul Bașov, unde au fost gasite mai multe cadavre de caini, a fost identificat, duminica seara, de polițiștii brașoveni, care l-au dus la audieri, transmite corespondentul MEDIAFAX.Vezi și: Decizie a Politiei in cazul barbatului care a intrat cu…

- Un mecanic de locomotiva din Romania a decis sa povesteasca pe pagina sa de socializare despre condițiile crunte in care el și colegii sai sunt obligați sa lucreze in fiecare zi. Radu Moldoveanu este din Constanța și are 36 de ani. In luna mai, el a alertat Poliția dupa ce a vazut hoții cum furau din…

- Un terminal de plecari al aeroportului Schiphol din Amsterdam a fost evacuat pentru scurta vreme luni dupa ce un barbat a afirmat ca are o bomba asupra sa, a anuntat politia nationala intr-un comunicat, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Politia a precizat ca barbatul a fost arestat si ca…

- Autoritațile germane au inchis joi centrul orașului Heider și targul de Craciun din oraș, dupa o amenințare cu bomba trimisa prim e-mail in cursul dimineții, au declarat autoritațile locale, menționand ca operațiunea este in desfașurare, relateaza presa germana, conform Mediafax.Polițiștii…

- Politia desfasoara activitati de cautare a minorei Florentina-Laura Bozomala, in varsta de 12 ani, din comuna Scheia, judetl Suceava, care, la data de 07.12.2018, a plecat voluntar de la domiciliu, fara a mai reveni.Minora are 1,40 cm inalțime, constituție astenica, par brunet, lung, drept, fața ...