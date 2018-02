Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de handbal masculin Potaissa Turda s-a calificat duminica, in deplasare, in sferturile de finala ale Challenge Cup, desi a fost invinsa de formatia belgiana HC Vise BM, cu scorul 29-24 (13-13), in mansa retur din optimile competitiei.In tur, Potaissa a castigat la scor pe teren propriu,…

- Futsal DEBUT… Primul joc oficial al echipei de futsal Internazionale Traian Vaslui – U19 se va disputa astazi, de la ora 14.30, la Galati, impotriva formatiei locale CS United. Partida va conta pentru faza a III-a a Cupei Romaniei la futsal – U19. Trupa pregatita de Remus Mustatea se va duela cu CS…

- Tenismanul croat Ivo Karlovic (38 ani) s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului ATP de la New York, dotat cu premii totale de 668.460 dolari, gratie victoriei cu 6-4, 6-4 in fata americanului Ryan Harrison, cap de serie numarul sase. Uriasul de 2,11 m (89 ATP) si-a luat…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, s-a calificat fara emotii in optimile de finala ale turneului WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 3.113.000 dolari, miercuri, dupa 6-3, 6-0 cu rusoaica Ekaterina Makarova.

- S au stabilit, prin tragerea la sorti de la sediul Federatiei Romane de Fotbal, meciurile din sferturile de finala ale Cupei Romaniei la categoriile de varsta sub 19 ani si sub 17 ani.La Under 19, partidele sunt: SC Dinamo 1948 AFC Hermannstadt, FC Viitorul CSA Steaua meci care se va disputa pe 3 martie,…

- HC Zalau si-a asigurat calificarea în sferturile Cupei EHF la handbal feminin, duminica, dupa ce a învins formatia norvegiana Larvik cu scorul de 25-22 (13-9), în Sala ''Gheorghe Tadici'', în penultima etapa a Grupei D. AGERPRES (editor: Mihai Tenea, editor online:…

- Naționala de futsal a Romaniei a pierdut al doilea joc de la Campionatul European din Slovenia, 2-3 cu Ucraina, și a parasit turneul final. Romania, antrenata de Robert Lupu și aflata pe locul 23 in lume, a inceput foarte bine meciul. conducand cu 2-1 la pauza, grație golurilor marcate de Savio și Ignat.…

- Nationala de futsal a Romaniei a pierdut al doilea joc de la Campionatul European din Slovenia impotriva locului 8 mondial Ucraina, si nu mai are sanse de calificare in sferturile competitiei, informeaza frf.ro.

- Mihaela Buzarnescu (43 WTA) a acces joi seara in sferturile turneului de la Midland (SUA), dotat cu premii de 100.000 de dolari, dupa ce a trecut de Stefanie Vogele (Elvetia, 178 WTA), scor 1-6, 6-0, 6-2.

- Jucatoarea Mihaela Buzarnescu, cap de serie numarul 1, s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului ITF de la Midland (SUA), cu premii totale de 100.000 de dolari. Buzarnescu a invins-o in turul doi pe sportiva elvetiana Stefanie Voegele, scor 1-6, 6-0, 6-2. In faza urmatoare, romanca…

- Monica Niculescu si-a revenit dupa o accidentare suferita in startul sezonului, obtinand miercuri calificarea in sferturile turneului WTA de la Taipei, dotat cu premii totale de 250.000 de dolari.

- Monica Niculescu (99 WTA) a avut parte de un meci cu multe rasturnari de scor impotriva jucatoarei Zarina Dias (favorita numarul sase), Monica reusind pana la urma calificarea in sferturile turneului WTA din Taiwan. Dupa doua ore de joc, Niculescu s-a impus in trei seturi, scor 6-0, 1-6, 6-4.

- Barcelona va juca in semifinalele Cupei Spaniei dupa ce a invins-o pe Espanyol pe Camp Nou cu scorul de 2-0. Catalanii vor intalni in faza urmatoare a competiției formația care a eliminat-o pe Real Madrid in sferturi, Leganes.

- Dupa cantonamentul Deva, in care Romania a susținut și doua meciuri amicale cu reprezentativa similara a Republicii Moldova, ambele caștigate de catre „tricolori”, duminica, cu 5-4, și luni, cu 6-4, antrenorul principal al echipei naționale de futsal a Romaniei, Robert Lupu, a anunțat lotul cu care…

- Simona Halep (26 de ani), locul 1 WTA, și japoneza Naomi Osaka (20 de ani), poziția a 72-a in lume, se vor intalni, astazi, de la ora 08:00, in optimile de finala ale turneului Australian Open. Deși este mai slab cotata decat campioana noastra, jucatoarea din Asia este cunoscuta pentru agresivitatea…

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat astazi in sferturi la Australian Open dupa ce a trecut de Naomi Osaka, locul 72 WTA, scor 6-3, 6-2. In runda urmatoare va juca impotriva invingatoarei partidei Barbora Strycova – Karolina Pliskova.

- Perechea formata din jucatoarele romane de tenis Irina Begu si Monica Niculescu s-a calificat, duminica, la Melbourne, in sferturile de finala ale probei feminine de dublu din cadrul turneului...

- Cu Latovlevici integralist, Galata a defilat in Cupa Turciei și s-a calificat in sferturile de finala. Galatasaray Istanbul s-a calificat fara emoții in sferturile de finala ale competiției, dupa victoria din retur cu Bucaspor, in deplasare, cu scorul de 3-0. In tur, „galben-roșii” invinsesera tot cu…

- Laurențiu Reghecampf s-a calificat in sferturile Cupei Președintelui. Antrenorul roman continua lupta pentru trofee in Emirate cu Al Wahda. Formația pregatita de Reghe a caștigat cu emoții, marți seara, meciul cu Emirates Club, scor 2-1, dupa prelungiri. Al Wahda, locul 2 in campionat, a deschis scorul…

- In schimb, americanii Jack Sock, locul 9 ATP si cap de serie numarul 8, si John Isner, locul 16 ATP si cap de serie numarul 16, au parasit deja competitia. Sock a fost intrecut, cu scorul de 6-1, 7-6 (4), 5-7, 6-3, de japonezul Yuichi Sugita, locul 41 ATP, iar Isner de australianul Matthew Ebden, locul…

- Real Madrid a terminat la egalitate, scor 2-2 (1-1), partida disputata, miercuri, pe teren propriu, cu divizionara secunda Numancia, in mansa a doua a optimilor de finala ale Cupei Spaniei. Madrilenii s-a calificat in sferturi, datorita victoriei obtinute in prima mansa, scor 3-0.Miercuri,…

- In aceasta dimineața, de la ora 11:30, va avea loc tragerea la sorți pentru stabilirea sferturilor de finala ale Cupei Romaniei. FCSB, CS U Craiova, Dinamo, Astra, Poli Iași, Gaz Metan Mediaș, FC Botoșani și AFC Hermannstadt sunt cele opt echipe calificate in sferturi. Partidele se vor disputa intr-o…

- CSM Targoviste s-a calificat fara emotii in optimile de finala ale Cupei Challenge la volei feminin, marti seara, dupa ce a invins formatia bulgara Levski Sofia cu scorul de 3-0 (25-23, 25-16, 25-22), langa Turnul Chindiei, in mansa secunda a saisprezecimilor de finala ale competitiei. …

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu s-a calificat, marti, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Hobart (Australia), dotat cu premii totale de 226.750 dolari, in timp ce Monica Niculescu a ajuns in optimi. Buzarnescu (29 ani, 57 WTA) a trecut in optimi cu 7-5, 6-4 de…

- CSM București a deschis seria meciurilor din 2018 cu o deplasare facila, la Slobozia, in "optimile" Cupei Romaniei. Partida era programata inițial pe 17 februarie, dar a fost devansata pentru a lasa timp campioanei Romaniei sa se pregateasca pentru Liga Campionilor. Gazdele au inceput cu 2-0 pe tabela,…

- Tenismanul bulgar Grigor Dimitrov, numarul 3 mondial, a avut parte de un meci extrem de dificil in fata australianului John Millman (locul 128 ATP), de care a dispus cu 4-6, 7-6 (10/8), 6-3, joi, in optimile de finala ale turneului de la Brisbane (Australia), dotat cu premii totale in valoare de…

- Jucatoarea româna de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat, miercuri, în sferturile de finala ale turneului WTA de la Shenzhen (China), 626.750 dolari, dupa ce a învins-o în trei seturi pe chinezoaica Ying-Ying Duan, cu 3-6, 6-1, 6-2. Halep…

- Australianul Nick Kyrgios, cap de serie nr.3, s-a calificat miercuri în sferturile de finala ale turneului ATP de la Brisbane, dotat cu premii în valoare de 468.910 dolari, dupa ce a dispus în trei seturi, 6-7 (3/7), 7-6 (7/5), 6-2, de compatriotul sau Matthew Ebden. Într-o alta…

- Irina Begu a primit o veste extraordinara miercuri, și anume ca s-a calificat în sferturile de finala ale turneului WTA de la Shenzhen din China. Tenismena românca a învins-o în meci pe rusoaica Ekaterina Alexandrova, cu scorul 4-6, 6-1, 6-2. Begu a reusit 3 asi,…

- Pentru o cat mai buna pregatire in vederea participarii la Campionatului European de Futsal, competiție care se va desfașura in capitala Sloveniei, Ljubljana, in Stozice Arena, in perioada 30 ianuarie – 10 februarie 2018, prima reprezentativa a Romaniei va efectua un cantonament centralizat.…

- Formatia Juventus Torino s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Italiei, dupa ce a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Genoa.Golurile au fost marcate de Dybala (42) si Higuain (76), anunța News.ro. In sferturi, Juventus va intalni cealalta echipa torineza,…

- Suedia s-a calificat in sferturile de finala ale Campionatului Mondial de handbal feminin din Germania, iar dupa meci nordicele au sarbatorit in ritm de reggaeton.In frunte cu una din vedetele echipei CSM București, Isabelle Gullden, suedezele s-au filmat in timp ce dansau in vestiar dupa…

- CSM București a invins-o pe Dinamo cu scorul de 48-5, sambata, in singurul meci disputat din etapa a 6-a din Cupa Romaniei la rugby, ”tigrii” preluand șefia clasamentului competiției la final de an, informeaza Agerpres. CSM București, care a dominat categoric la toate capitolele deși a jucat in fieful…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta, aflata pe locul cinci, cu 26 de puncte, in clasamentul Ligii Nationale, va intalni o colega de esalon in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, potrivit tragerii la sorti de astazi.Este vorba de CSM Fagaras, care ocupa pozitia a 13 a penultima…

- Federația Romana de Baschet a decis ca in februarie 2018 Arena “Sepsi” va gazdui Cupa Romaniei atat la baschet masculin cat și baschet feminin. Final 8 a baschetului masculin va fi in data de 10-13 februarie, iar a baschetului feminin 23-25 februarie. CSU Alba Iulia va intalni, in sferturile de finala…

- Luni, 4 decembrie, a avut loc, la sediul Federatiei Romane de Baschet, tragerea la sorti a jocurilor din cadrul Turneului „Final 8” al Cupei Romaniei la baschet feminin, editia 2017-2018. Olimpia CSU Brasov va juca impotriva formatiei SCM Timisoara, pe care o va intalni in acest weekend, intr-o partida…

- Echipa de juniori Under 17 a clubului FC Viitorul s a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei U 17. Formatia pregatita de Constantin Falina si Nicolae Rosca a intalnit Dunarea Calarasi in cadrul optimilor Cupei Romaniei U17, intr un joc disputat pe terenul sintetic din Complexul Academiei…

- FCSB s-a calificat lejer in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, dupa ce a invins-o pe ACS Poli Timișoara cu scorul de 3-0 (1-0), joi seara, la Timișoara, in ultimul meci din oprimi. FCSB s-a impus prin golurile marcate de Harlem Gnohere (34 — penalty), dupa un fault comis…

- Steaua s-a calificat, joi seara, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, trecand in optimi de ACS Poli Timisoara, in deplasare, scor 3-0. Gazdele au incheiat jocul in inferioritate numerica, dupa ce Andrei Artean a fost eliminat.Golurile au fost marcate de Gnohere '34 (penalti), Golofca…

- Joi a acces in sferturi si Hermannstadt. Marti s-au calificat CSM Poli Iasi, CS Universitatea Craiova si FC Botosani, iar miercuri Gaz Metan Medias si Dinamo. Ultima partida din optimile de finala, ACS Poli Timisoara – FCSB, este programata la ora 21.30.

- Formatia Astra Giurgiu s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, trecand in optimi de Chindia Targoviste, joi, in deplasare, scor 2-0 dupa prelungiri.Golurile au fost marcate de Balaure '111 si Chipirliu '115. Joi a acces in sferturi si Hermannstadt.Marti s-au…

- Astra Giurgiu s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, miercuri seara, in urma victoriei cu 2-0 (0-0, 0-0), dupa prelungiri, in fața formației de liga secunda Chindia Targoviște, intr-un meci jucat la Giurgiu. Astra s-a impus prin golurile marcate de Silviu Balaure…

- CSM Poli Iasi, CS Universitatea Craiova, FC Botosani, Gaz Metan Medias si Dinamo Bucuresti s-au calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, dupa meciurile disputate marti si miercuri in optimile de finala....

- Formatia Dinamo s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, dupa ce a invins, miercuri, cu scorul de 4-2 (1-1) dupa loviturile de departajare, echipa de liga a treia Universitatea Cluj. In minutul 5, Giurgiu a ratat un penalti acordat pentru un fault al lui Branescu la Goga.Dupa…

- REUȘITA… Sporting Juniorul Vaslui s-a calificat in sferturile Cupei Romaniei – Under 17 la fotbal. Trupa pregatita de Cornel Cracea a invins, scor 3-0, echipa similara a Liceului cu Program Sportiv Piatra-Neamț. Nemțenii au rezistat eroic in prima repriza, care s-a incheiat 0-0. “Galben-verzii”, aflați…

- CS Universitatea Craiova s-a calificat cu emoții in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, marți seara, la Ploiești, in urma victoriei in fața formației de liga secunda CS Afumați cu scorul de 3-2 (0-1, 1-1), dupa prelungiri. Formația de eșalon inferior a deschis…

- CSU Craiova s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, in urma victoriei, scor 3-2, dupa prelungiri, in fata divizionarei secunde CS Afumati. Pentru CSU au marcat Gustavo (66), Baluta (101 si 105), in timp ce pentru CS Afumati au punctat Burlacu (10) si Vlada (93).Tot marti…

- CSM Poli Iași s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, marți, dupa ce a invins in deplasare formația de liga a treia Unirea Slobozia, cu scorul de 2-0 (1-0), in primul meci din optimile de finala ale...

- Formatia CSM Poli Iasi a invins, marti, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Unirea Slobozia din Liga a III-a, si s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Golurile au fost marcate de Pedro Medes (11-penalti) si Catalin Stefanescu (66).In minutul 88, portarul iesenilor Kelava…