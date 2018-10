Stiri pe aceeasi tema

- Informatica Timisoara nu a avut o misiune usoara in primul meci din Main Round-ul Ligii Campionilor la futsal. Desi banatenii se asteptau ca meciul cu nemtii de la Hohenstein-Ernstthal sa fie cel mai accesibil din grupa, elevii lui Robert Lupu au cedat pe final, scor 0-1 (0-0). Dupa un start cu ocazii…

- CSM Bucuresti joaca vineri, de la ora 18:30, in compania echipei FTC Rail Cargo Budapesta, intr-un meci din Grupa D a Ligii Campionilor, primul din noul sezon. Campioana Romaniei are la dispozitie 17 handbaliste pentru acest joc. Sabina Jacobsen, afalta in perioada de recuperare dupa o...

- Dinamo Bucuresti a intrat intr-un ritm cu meciuri din 3 in 3 zile, iar azi, de la ora 19:00, va sustine un nou meci in Grupa D a Ligii Campionilor, in compania formatiei elvetiene Wacker Thun. Campioana Romaniei nu ia in calcul decat victoria, singura care o mentine cu sanse reale...

- Campioana Romaniei va juca in primul tur de calificare al Ligii Campionilor, in sezonul viitor, dupa ce in acest sezon, campioana CFR Cluj a intrat in turul al doilea preliminar, informeaza Federația Romana de Fotbal. Schimbarea vine dupa rezultatele slabe ale echipelor romanești din competițiile europene,…

- Dinamo Bucuresti a debutat cu victorie in grupele Ligii Campionilor, scor 26-24 in partida sustinuta pe teren propriu cu Elverum. Campioana Romaniei a tras din greu pentru aceasta victorie, dar la final a sarbatorit alaturi de suporteri un succes important.

- Dinamo Bucuresti joaca pentru al treilea an consecutiv in grupele Ligii Campionilor la handbal masculin, iar obiectivul indraznet este sa ocupe unul din primele doua locuri in Grupa D, care sa-i permita sa avanseze in faza urmatoare. Campioana Romaniei debuteaza miercuri, de la...

- Informatica Timișoara s-a calificat in main round-ul Ligii Campionilor la futsal dupa ce a invins-o și pe deținatoarea titlului din Gibraltar, Lynx FC. A fost un 6-0 fara istoric dupa ce banațenii trecusera joi și de campioana Turciei la scor, 9-2 cu Osmanlispor. Elevii lui Robert Lupu vor juca in toamna…

- Campioana Romaniei, CFR Cluj, a invins, joi seara, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa armeana Alaskert, și este ca și calificata in play-off-ul Ligii Europa. Meciul de la Erevan a contat pentru mansa I a turului III preliminar al UEFA Europa League la fotbal. Succesul clujenilor a venit grație golurilor…