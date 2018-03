Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de futsal CSM Politehnica Iasi a debutat cu o infrangere la limita in turneul final al Cupei Romaniei, de la Miercurea Ciuc. Dupa un meci spectaculos, elevii lui Nelu Stancea si Florin Nichifor au pierdut la limita, scor 3-4 (2-4), in fata echipei Informatica Timisoara, in prezent pe locul III…

- Obiectivul declarat al formatiei devene este recucerirea Cupei, pierduta anul trecut in finala cu Informatica Timisoara The post Autobergamo, in Final Four al Cupei Romaniei la futsal appeared first on replicahd.ro .

- Meciurile din 16-imile fazei judetene a Cupei Romaniei, programate a se disputa duminica, 1 aprilie 2018, se vor disputa cu incepere de la ora 13:00, anunta AJF Gorj. Jocurile din saisprezecimile Cupei Romaniei se disputa in...

- BCM U Pitesti - Timba Timisoara 95 - 78 (45 - 36)Formatia BCM U Pitesti a incheiat cu o victorie seria jocurilor din sezonul regulat. Argesenii au trecut cu scorul de 95 - 78 de cei de la Timba Timisoara. Disputa ce a avut loc vineri seara a fost una controlata de argeseni, acestia fiind tot…

- HC Dobrogea Sud Constanța a caștigat finala Cupei Romaniei, 23-21, finala cu Poli Timișoara, dupa ce banațenii au condus doua treimi din meci. Weekend-ul de handbal de la Constanța s-a incheiat pe placul suporterilor din Sala Sporturilor de pe Litoral. HC Dobrogea a cucerit Cupa Romaniei in urma unei…

- HC Dobrogea Sud a invins, aseara, la Constanta, la capatul unui meci dramatic, pe SCM Politehnica Timisoara, cu scorul de 23-21 (11-12), in finala Cupei Romaniei, si isi adjudeca primul trofeu important din istoria clubului. Totodata, echipa de pe litoral si-a asigurat prezenta in editia viitoare a…

- AHC Dobrogea Sud Constanta a castigat in premiera Cupa Romaniei la handbal masculin, duminica, in Sala Sporturilor din Constanta, care a gazduit turneul Final Four al competitiei, dupa ce a invins-o in finala pe SCM Politehnica Timisoara cu scorul de 23-21 (11-12). AHC Dobrogea Sud mai are in palmares…

- SCM Politehnica a obținut biletele pentru finala Cupei Romaniei dupa o victorie muncita cu Minaur Baia Mare. Banațenii s-au impus cu 30-28 (15-13) intr-un meci decis in ultimele secunde. Timișorenii așteapta acum deznodamantul partidei dintre gazda turneului Final Four, Dobrogea Sud Constanța, și Steaua,…

- Au eliminat deținatoarea trofeului și campioana in exercițiu, Timișoara Saracens Rugbyiștii de la CSM București s-au calificat in premiera in finala, eliminand deținatoarea trofeului și campioana in exercițiu, Timișoara Saracens. "Nu e nici o pacaleala, CSM e in finala". Asta s-a auzit din vestiarul…

- La aceasta ora, in Sala Sporturilor a inceput partida dintre HC Dobrogea Sud si Steaua Bucuresti, a doua semifinala a Final Four-ului Cupei Romaniei la handbal masculin.Inceputul de meci este unul echilibrat, scorul fiind, in acest moment, 3-3.Time out Steaua, minutul 10. Scorul este 6-3 pentru HC Dobrogea…

- Sala Sporturilor din Constanta gazduieste in acest weekend, in premiera, un eveniment sportiv de prima marime: turneul Final Four al Cupei Romaniei la handbal masculin. Cele patru echipe participante sunt: CSA Steaua Bucuresti, Politehnica Timisoara, HC Dobrogea Sud si Minaur Baia Mare. "Patru dintre…

- Echipa CSM Bucuresti este prima finalista a Cupei Romaniei la rugby dupa ce a invins vineri, pe Stadionul national 'Arcul de Triumf', in prima semifinala, cu 27-22 (17-0), pe Timisoara Saracens, detinatoarea trofeului si campioana en titre. 'Tigrii' au dominat partida,…

- Sambata și duminica, la Constanța, se disputa Final Four-ul Cupei Romaniei, la baieți. HC Dobrogea Sud, Steaua, Minaur și Poli Timișoara se lupta pentru intaietate. Constanța va gazdui in acest sezon Final Four-ul Cupei Romaniei, la masculin. Echipa lui Sandu Iacob pleaca astfel cu avantajul terenului…

- Constanta gazduieste in acest weekend, in premiera, turneul Final Four al Cupei Romaniei la handbal masculin. Programul este urmatorul: sambata, 17 martie ora 12.30 Politehnica Timisoara locul 3 in Liga Nationala, cu 47 de puncte Minaur Baia Mare locul 8, cu 27 de puncte DigiSport Telekom Sport; ora…

- HCM Ramnicu Valcea este ultima echipa calificata la turneul Final Four al Cupei Romaniei la handbal feminin, dupa ce a invins-o in deplasare pe ASC Corona 2010 Brasov, cu scorul de 31-27 (17-12), joi, in sferturile de finala ale competitiei. HCM a dominat prima repriza si a intrat la pauza cu un avans…

- Oltencele au trecut la Brașov de Corona și se alatura celor de la CSM București, CSM Roman și Dunarea Braila in lupta pentru trofeu. HCM Rm. Valcea e ultima echipa calificata in Final Four-ul Cupei Romaniei la handbal feminin. ...

- Miercuri, 14 martie, de la ora 15,30, pe stadionul din Panciu, echipa locala Fotbal Club a intalnit pe Victoria Gugești in restanța din optimile Cupei Romaniei, etapa județeana, partida amanata din 2017. Formația gazda a reușit performanța de a remonta un handicap de doua goluri, dupa ca a fost condusa…

- Formația de juniori sub 17 ani a Universitații Craiova a ratat calificarea in semifinalele Cupei Romaniei U17, dupa ce a pierdut ieri, scor 0-3 (0-2), in sferturi, la Sanicolau Mic, in fața echipei similare a clubului UTA Arad. „A fost ...

- CSM București a caștigat greu cu HC Zalau i-au dat mari emoții la București. Echipa lui Gheorghe Tadici a condus cu trei goluri la pauza, dar CSM s-a calificat pana la urma in Final Four-ul Cupei Romaniei, dupa victoria reușita cu 29-27. (Detalii aici) Helle Thomsen, antrenoarea daneza de la CSM București,…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta a trecut cu brio de ultimul test inaintea Final Four-ului Cupei Romaniei, invingand, luni seara, pe CS Minaur Baia Mare, scor 34-27 (15-13), intr-o partida din etapa a XXlll-a a Ligii Nationale. Dobrogenii antrenati de Sandu Iacob si Marko Isakovic…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud abordeaza cu incredere turneul Final Four al Cupei Romaniei, care se disputa in acest weekend la Constanta HC Dobrogea Sud a realizat o noua victorie in Liga Nationala, dispunand pe teren propriu, scor 34 27 15 13 , de Minaur Baia Mare, in etapa a 23 a a campionatului.…

- CSM Politehnica Iasi porneste astazi, pentru prima data, in faza de elita a Ligii I. Formatia ieseana joaca de la ora 20:45, la Cluj, cu liderul campionatului, CFR.Moldovenii, prin vocea lui Marius Chelaru, au recunoscut ca gazdele pornesc cu prima sansa. Diferentele de buget, valoare a loturilor…

- Cupa Romaniei la futsal și-a stabilit careul de ași, fiind cunoscute numele tuturor echipelor ce vor juca in Final Four. Cea de-a patra semifinalista a Cupei Romaniei, in ordinea cronologica a disputarii partidelor, este campioana naționala Autobergamo Deva. Campionii și-au respectat blazonul…

- Formatia CSU Craiova a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Dinamo, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, si s-a calificat in semifinalele competitiei. Pentru dinamovisti a fost primul meci cu Florin Bratu pe banca tehnica. Golul a fost marcat de Bancu, in minutul 56. 1-0:…

- CSM Politehnica Iasi este gata de startul in play-off-ul Ligii I de fotbal. Formatia ieseana va pleca maine la Cluj, unde vineri, cu incepere de la ora 20:45, va juca partida contra CFR, din prima etapa a fazei a doua a campionatului. Antrenorul Flavius Stoican are dificultati de alcatuire a echipei.…

- Fortius a parasit cu fruntea sus actuala editie a Cupei Romaniei la Futsal si a ratat calificarea in Final Four-ul competitiei. Duminica seara, in Sala LPS, in sferturile de finala, echipa buzoiana a cedat, scor 0-2 (0-1), in fata celei mai bune formatii din Romania, Informatica Timisoara, lidera la…

- Fara indoiala, vicecampioana Romaniei a avut ghinion la tragerea la sorti ce s-a efectuat in Slovenia in timpul Campionatului European pentru faza sferturilor de finala a Cupei Romaniei la futsal. Cel mai tare duel s-a desfasurat sambata seara in sala sporturilor din Miercurea Ciuc intre gazdele de…

- Formatia BCM U Pitesti va juca la finalul acestei saptamani primul meci in campionat dupa o perioada de trei saptamani de pauza. Echipa din Pitesti va merge pe terenul unei codase din campionat si anume gruparea Politehnica Iasi. Disputa se anunta una facila pentru argeseni,mai ales…

- Dupa ce nu a jucat ieri partida cu FC Botosani, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, Federatia Romana de Fotbal hotarand ca meciul sa fie amanat, din cauza vremii nefavorabile, CSM Politehnica Iasi nu va disputa nici al doilea duel oficial programat in aceasta saptamana. Disputa ce la Cluj,…

- Startul meciului Hermannstadt – Steaua, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, a fost amanat din cauza terenului inghetat si a ninsorii. Partida ar fi trebuit sa inceapa la ora 18.30, dar cu scurt timp inainte de ora respectiva la Sibiu a inceput sa ninga. Terenul este inghetat si in mare parte…

- Dupa intreruperea cauzata de meciurile Romaniei cu Croatia si Italia din preliminariile Word Cup 2019, revine in actualitate Liga Nationala de Baschet Masculin. Sala Polivalenta Dunarea va gazdui in ultima zi din februarie partida dintre Phoenix Galati si Dinamo Bucuresti, devansata din cea de-a 19-a…

- * Echipa de handbal masculin Politehnica Iasi va debuta in acest an in Sala Polivalenta ieseana. Duminica, de la ora 17:00, formatia pregatita de Florin Spiridon va avea o misiune extrem de dificila, urmand a primi replica Politehnicii Timisoara. Diferenta din clasament dintre cele doua echipe este…

- Formațiile de baschet din cadrul SCM Timișoara au obținut victorii ieri seara. Elevele lui Mihai Coldea au debutat cu o victorie in turneul Final Eight al Cupei Romaniei. Banațencele au trecut cu 71-62 de Olimpia Brașov și vor disputa maine semifinala cu gazda competiției, Sepsi Sf. Gheorghe. Timișorencele…

- Calificata dupa o victorie cu 6-3 obtinuta in fata celor de la Muncitorul Resita, Fortius are parte de cel mai greu adversar posibil in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la futsal. Echipa buzoiana va lupta pentru un loc in Final Four-ul competitiei chiar impotriva liderei Ligii I si detinatoarei…

- Formația din Cetatea Marii Uniri este in fața celei mai dificile perioada din aceasta stagiune, atat ca și importanța a jocurilor, cat și ca densitate a jocurilor. Pentru baschetbalistele de la CSU Alba Iulia urmeaza un interval extrem de incarcat, fiind angrenata pe trei fronturi, in ordine, Cupa Romaniei,…

- La cateva ore dupa anuntul autoritatilor locale din Constanta, care isi aratau sprijinul pentru organizarea Final Four-ului Cupei Romaniei la handbal masculin pe litoral, Federatia Romana de Handbal a luat decizia de a oferi statutul de gazda celor de la HC Dobrogea Sud. Meciurile din cadrul turneului…

- In weekend, la Odorheiul Secuiesc se va disputa Turneul Final 8 al Cupei Romaniei, unde creditata cu șanse la trofeu este și BC SCM Timișoara, cea mai experimentata dintre participante. Banațenii se gandesc deja la caștigarea trofeului, acesta fiind gandul cu care pleaca la drum.

- Echipa de rugby CS Navodari, vicecampioana in Divizia Nationala de seniori, iar in prezent pe locul trei in clasament, continua sa se intareasca in perspectiva returului de campionat. Formatia din Navodari a transferat doi jucatori care au evoluat ultima data la Politehnica Iasi, ce s a retras din Superliga…

- Publicul galatean a raspuns din nou prezent sambata seara in sala Polivalenta Dunarea si si-a sustinut favoritii de la Phoenix care au intalnit pe CSM Steaua Eximbank Bucuresti, una din favoritele la titlu din acest sezon. Antrenorul Florin Nini a inceput cu formula: Threatt, Kalve, Gugino, Pavlovic,…

- AS Monaco nu a fost nevoita sa depuna prea mult efort pentru a-si asigura calificarea in ultimul act al al Cupei Ligii Frantei. Radamel Falcao a fost din nou decisiv pentru monegasci, columbianul stabilind scorul final al meciului inca din prima repriza, gratie unei "duble". Formatia pregatita de Leonardo…

- Echipa AS Monaco s-a calificat in finala Cupei Ligii Frantei, unde va avea ca adversara, ca si in editia de anul trecut a competitiei, formatia Paris Saint-Germain, cvadrupla detinatoare a trofeului. Gruparea din Principat s-a impus miercuri seara pe teren propriu, cu scorul de 2-0, in…

- CS Bukovina Vicovu de Jos s-a calificat la pas in optimile de finala ale Cupei Romaniei la futsal, dupa ce a trecut, pe teren propriu, de formatia Ceahlaul Piatra Neamt, cu scorul de 10-1 (4-0). Formatia condusa de Cristin Burlica si-a asigurat prima victorie din acest an competitional prin golurile…

- Dupa o binemeritata vacanta de iarna componentii vicecampioanei Romaniei la rugby, se vor reuni luni 22 ianuarie 2018 ora 10.00 la sediul clubului. Potrivit oficialilor C.S.M.Stiinta Baia Mare, pregatirea de iarna se va desfasura pe plan local, prima saptamana fiind rezervata readaptarii la efort. Tot…

- Clasata pe locul 2 la finele lui 2017, SCM Politehnica a reluat pregatirile pentru partea a doua a sezonului. Formația pregatita de Pero Milosevic a remizat, scor 29-29, cu Dinamo Panciova in primul test din noul an. Banațenii trebuiau sa joace in Serbia și cu Steaua Roșie Belgrad, dar acest joc a fost…

- Federatia Romana de Fotbal a stabilit ieri, in urma unei trageri la sorti, programul sferturilor de finala ale Cupei Romaniei. In faza amintita a competitiei, CSM Politehnica Iasi va juca la Botosani, cu FC, astfel ca o semifinalista a Cupei in acest an va fi data de Moldova. Botosanenii s-au calificat…