Informatica Timisoara bate Nikars si are in continuare sperante Informatica Timișoara a continuat turneul de Liga Campionilor cu partida cu cei de la Nikars Riga. Deși erau pe teren propriu, letonii nu au fost mai buni decat banațenii, ei fiind invinși cu 6 – 2. Scorul a fost deschis devreme, de Ovsiannikov, Savio ducand scorul la 2 – 0 in favoarea Informatica, la scurt timp. Dupa pauza, primul care a inscris a fost Pedrinho, care a facut 3 – 0. A urmat un gol al letonilor, prin Sens, pentru ca Timișoara sa lamureasca problema invingatorului cu reușitele aceluiași Ovsiannikov, plus cele ale jucatorului-antrenor Robert Lupu și cea a lui Araujo. Nikars a… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

