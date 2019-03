Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Gloria duce scorul la 5 la zero! Gloria Buzau este cu un pas in Liga a II-a! Formația antrenata de George Timiș conduce cu 3 la 0 in minutul 55 pe SC Oțelul Galați, o alta mare favorita la promovare. Golurile au fost marcate de Chipirliu (2) și Ricardo Mihalache. Partida a inceput la […]

- Vicecampioana Romaniei, FCSB, a jucat ultimul meci din sezonul regulat pe terenul celor de la FC Voluntari. S-a incheiat 2-2 și amandoua formațiile au incheiat partida cu un om in minut, transmite Mediafax.FCSB a deschis tabela de marcaj in minutul 13. Florin Tanase a fost faultat in interiorul…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Mircea Rednic, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca isi doreste sa incheie sezonul regulat al Ligii I cu o victorie, chiar daca formatia sa nu mai are nicio sansa pentru calificarea in play-off. "In situatia noastra suntem interesati sa luam…

- Victorie neta a formației din “Mica Roma” impotriva formației clasate pe poziția a treia in seria secunda a Ligii a V-a, scor 9-0 (5-0). Pentru amfitrioni au inscris Voic (13, penalty), Comanici (23 și 41) – revenit dupa o accidentare, Mihu (29, 80), Varga (45, 51), Cioanca (82, penalty), Moldovan (86).…

- Echipa lui Adrian Mutu, Al Wahda U21, i-a invins astazi pe omologii de la Al Wasl cu scorul de 2-0 și s-a apropiat la un singur punct de liderul Al Ain. Formația "Briliantului" a trecut de echipa unde Laurențiu Reghecampf este principal la seniori. Golurile celor de la Al Wahda au fost marcate de Abdallah…

- Oțelul Galați va cauta in returul Ligii a III-a punctele necesare pentru promovarea in eșalonul secund intr-o lupta sportiva care se duce, in primul rand, cu SCM Gloria Buzau. Formația antrenata de Alin Panzaru a plecat in Spania pentru un cantonament care va cuprinde și cinci partide de verificare…

- Bukovina Vicovu de Jos, singura reprezentanta a judetului Suceava in Liga I de futsal, a pierdut primul meci oficial din 2019 jucat in fata propriilor suporteri. Formatia pregatita de Cristin Burlica a fost invinsa, cu 7-2 de Gloria Buzau, dupa un joc foarte disputat. In urma acestui rezultat, bucovinenii…