Stiri pe aceeasi tema

- Doua victorii ii despart pe handbaliștii de la SCM Politehnica Timișoara de ravnitul trofeu al Cupei Romaniei. Violeții evolueaza in prima semifinala, maine (sambata), de la ora 15.00, cu gazdele de la CSM Focșani intr-o partida transmisa de TVR HD. Sunt doua incertitudini medicale despre care a vorbit,…

- Denis Alibec (28 de ani) n-a jucat in ultima partida a Astrei din „sferturile" Cupei Romaniei, cand giurgiuvenii s-au calificat mai departe in detrimentul Dunarii Calarași, scor 2-1. Atacantul a suferit o accidentare și s-a recuperat la bazinul de inot alaturi de Horațiu Dumitrescu, fostul triplusaltist…

- CS U Craiova, deținatoarea Cupei Romaniei, lupta azi, contra celor de la Csikszereda, pentru calificarea in semifinalele competiției. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport. ...

- Dunarea Calarași a fost eliminata de Astra Giurgiu, scor 1-2, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Dan Alexa, antrenorul calarașenilor a odihnit o buna parte a jucatorilor de baza, considerand ca primordiala e ramanerea in primul eșalon. „Am odihnit toți titularii care au intrat cu Dinamo. ...

- Astazi a avut loc, la sediul Federatiei Romane de Fotbal, tragerea la sorti a partidelor contand pentru sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Sortii au decis ca formatia pregatita de Gheorghe Hagi sa lupte pentru un loc in semifinalele competitiei contra formatiei FC Hermannstadt.Partida va avea…

- Trecerea la sorți a optimilor de finala ale Cupei Romaniei la futsal, ediția 2018 – 2019, au avut loc astazi, 16 ianuarie, la Casa Fotbalului. Informatica Timisoara va avea un adversar extrem de dificil, chiar pe Imperial Wet Miercurea Ciuc, prima oponenta din campionat in 2019. Pentru ciucani a semnat…