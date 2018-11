Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis vineri o scrisoare Patriarhului Bisericii Ortodoxe Romane Daniel in care arata ca, din motive care tin de agenda europeana, nu va lua parte la ceremonia de sfintire a...

- Presedintele Klaus Iohannis i-a transmis, vineri, o scrisoare Patriarhului Daniel in care il anunta ca nu va participa, duminica, la ceremonia de sfintire a Catedralei Mantuirii Neamului, din motive care tin de agenda europeana, informeaza Administratia Prezidentiala.

- ”Deoarece urmarim impreuna ceea ce se intampla și in viața politica, va rog sa recitiți ce am scris in 19 octombrie, pe blog, sub titlul ”PSD – ce urmeaza?”. ”O chestiune imediata o reprezinta insa decizia de a schimba unii membri ai guvernului. O solutie poate fi remanierea, adica schimbarea…

- Viceprimarul Capitalei Aurelian Badulescu a anuntat luni ca la slujba de sfintire a Catedralei Mantuirii Neamului, care va avea loc pe 25 noiembrie, urmeaza sa participe aproximativ 30.000 de...

- Peste 70 de lideri politici din intreaga lume, intre care presedintele SUA, Donald Trump, presedintele rus Vladimir Putin si cancelarul german Angela Merkel, participa astazi, la Paris, la celebrarea Centenarului sfarsitului Primul Razboi Mondial. La ceremonii este prezent si presedintele Klaus Iohannis.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a avut o iesire nervoasa, miercuri, in momentul in care a fost intrebat daca o lege adoptata recent, privind executarea pedepsei la domiciliu, il ajuta. Dragnea s-a intrebat daca este singurul om din tara si daca ...

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, luni, la "Sinteza zilei", ca nu are de gand sa rupa coaliția de guvernare. ”Am vazut zvonuri care s-au raspandit in stanga, in dreapta cu o...

- „S-a discutat de multe ori asta la noi in partid, s-a discutat si la Congres, s-a discutat si la miting, s-a discutat si la alte Comitete Executive. Tot timpul revine aceasta problema, care vine din afara partidului, din pacate. Pana acum nu (mi s-a cerut sa fac un pas in spate - n.r.), dar nu este…