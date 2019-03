Informatia momentului in showbiz! George Burcea a dat vestea in urma cu putin timp! “Dorinta…”

Dupa ce au aparut zvonuri conform carora Andreea Balan ar urma sa fie mutata la un alt spital din locul in care a nascut si a suferit un stop cardio-respirator, George Burcea a facut declaratii in exclusivitate pentru www.spynews.ro si a lamurit intreaga situatie. Andreea Balan ramane la spitalul unde a nascut luni dupa amiaza. George Burcea a declarat ca artista are parte de cea mai buna ingrijire, motiv pentru care nu au luat in calcul mutarea intr-un alt spital. De asemenea, sotul Andreei Balan a facut un apel catre toti cei care o pretuiesc pe artista, sa ii respecte intimitatea. “In urma…