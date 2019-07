Informare privind controlul la fața locului, în Campania 2019 Printr-un comunicat de presa, APIA aduce la cunoștința fermierilor ca se afla in plina campanie de efectuare a controlului la fața locului pentru cererile unice de plata eșantionate in acest scop, in conformitate cu prevederile legislației comunitare și naționale in vigoare. Controalele pe teren sunt realizate atat de catre APIA, cat și de catre alte instituții, conform competențelor ce le revin potrivit legislației in vigoare și in conformitate cu acordurile de delegare incheiate cu APIA. Astfel, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor efectueaza controlul si… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldeilfov.ro…

Sursa articol: jurnaluldeilfov.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) reaminteste fermierilor ca se afla in plina campanie de efectuare a controlului la fata locului pentru cererile unice de plata esantionate in acest scop, in conformitate cu prevederile legislatiei comunitare si nationale in vigoare. Controalele…

- Romania nu va opri exportul de ovine sub nicio forma, dar regulile de export privind bunastarea animalelor vor fi respectate in totalitate, a declarat, joi, pentru AGERPRES, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. Precizarea ministrului Agriculturii vine dupa ce comisarul…

- Romania va avea pentru prima data in istoria existentei sale trei ani agricoli buni unul dupa altul, a declarat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. "Romania va avea pentru prima data in istoria existentei sale trei ani agricoli buni unul dupa altul. Este un lucru…

- Subventia pe suprafata in Romania va creste la 215 euro/hectar in viitoarea programare 2021-2027, a declarat, marti, ministrul Agriculturii, Petre Daea, la postul public de televiziune, scrie Agerpres. "La ora actuala Romania are o subventie de 195 de euro/hectar. In orizontul nostru pana in…

- Subventia pe suprafata in Romania va creste la 215 euro/hectar in viitoarea programare bugetara european, 2021-2027, a declarat, marti, ministrul Agriculturii, Petre Daea, la postul public de televiziune, transmite Agerpres. "La ora actuala Romania are o subventie de 195 de euro/hectar. In orizontul…

- Romania a inchis 11 dosare in domeniul agriculturii, dezvoltarii rurale si pescuitului in cele sase luni in care a detinut Presedintia Consiliului Uniunii Europene, fata de patru cat si-a propus initial, iar cel mai important pentru tara a fost dosarul privind practicile comerciale neloiale, a declarat…

- Romania a inchis 10 dosare pe agricultura si pescuit in perioada detinerii Presedintiei Consiliului Uniunii Europene si a facut pasi importanti in legiferarea Politicii Agricole Comune, a declarat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, la finalul reuniunii Consiliului Agricultura…

- Romania se situeaza pe locul al 2-lea in Uniunea Europeana, dupa Spania, ca numar al familiilor de albine si pe primul loc la productia de miere, a afirmat, sambata, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, la conferinta 'Apicultura in context european si mondial'. "In ultimii…