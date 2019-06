Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis, miercuri dimineața, o informare privind starea vremii in urmatoarele ore. Sunt prognozate manifestari de instabilitate atmosferica temporar accentuata și cantitați de ... The post INFORMARE METEO: Un nou val de ploi torențiale, descarcari electrice și grindina in toata țara, pana…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis marti cod galben valabil in intervalul 28 mai, ora 11 ndash; 01 iunie, ora 10.Temporar instabilitatea atmosferica va fi accentuata, marti 28 mai si miercuri 29 mai indeosebi in regiunile vestice, sud vestice, nordice si centrale, precum si in zonele de…

- Meteorologii au emis, sambata dimineața, o informare meteo de instabilitate atmosferica accentuata fiind așteptate vijelii și furtuni cu grindina in mai multe zone din țara. Potrivit ANM, sambata in intervalul 13.00-23.00 ”vor fi perioade cu averse ce vor avea și caracter torențial, descarcari electrice,…

- Meteorologii au emis o atentionare Cod Galben de ploi insemnate cantitativ pentru 16 judete. Avertizarea este valabila de sambata, ora 12:00, pana duminica, la ora 06:00, precum si o informare de instabilitate atmosferica pentru toata tara, valabila pana marti, la ora...

- In intervalul 14 mai, ora 15 ndash; 17 mai, ora 10, in cea mai mare parte a tarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse torentiale, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si caderi de grindina. Cantitatile de apa vor depasi,…

- Meteorologii au emis o informare pentru perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in toate regiunile țarii, ceea ce inseamna ca vom avea cateva zile cu ploi torențiale, vijelii, caderi de grindina și frig. „In intervalul menționat, in cea mai mare parte a țarii vor fi perioade…

- Sambata, va intra in vigoare un cod galben de ploi valabil pentru 25 de județe, inclusiv in Capitala. Incepand cu ora 12:00 va intra in vigoare și un cod galben de inundații. Inca de vineri,...

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atenționare meteorologica cod galben de ploi și furtuni, valabila in mai bine de jumatate de țara. Atenționarea intra in vigoare de sambata de la ora 15.00 și este valabila pana duminica dimineața, la ora 04.00. Meteorologii avertizeaza…