Stiri pe aceeasi tema

- Programul de montare a celulelor fotovoltaice pentru cetateni va fi lansat in apropierea zilei de 1 mai, bugetul alocat fiind de 130 de milioane de euro, a declarat ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu. "În apropierea zilei de 1 mai vom lansa şi programul de montat celule fotovoltaice…

- Pe 14 martie, la Institutul Francez de Relații Internaționale (IFRI) din Paris s-a desfașurat conferința „Alegerile prezidențiale din Ucraina: va caștiga oare țara?". In cadrul evenimentului, mai mulți specialiști și-au expus punctul de vedere cu privire la alegerile prezidențiale din Ucraina, al caror…

- Pe 14 martie, la Institutul Francez de Relații Internaționale (IFRI) din Paris s-a desfașurat conferința „Alegerile prezidențiale din Ucraina: va caștiga oare țara?". In cadrul evenimentului, mai mulți specialiști și-au expus punctul de vedere cu privire la alegerile prezidențiale din Ucraina, al caror…

- În preajma alegerilor prezidentiale din Ucraina, Serviciul de graniceri al acestei tari a intensificat paza pe segmentul transnistrean al frontierei cu Moldova si la granita administrativa cu teritoriul Crimeii, temporar ocupat. Anuntul a fost facut în cadrul unui briefing la Kiev de…

- Fostul lider de la Tbilisi Mihai Saakashvili l-a criticat pe presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, unul dintre candidatii inscrisi in cursa pentru prezidentialele de la Kiev, pentru modul in care a guvernat Ucraina si cum acesta si-ar dori in continuare sa conduca tara, daca va castiga alegerile.

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko va ordona Serviciului de Frontiera al Ucrainei sa nu permita accesul observatorilor ruși in Ucraina pentru a monitoriza alegerile prezidentiale din 31 martie 2019.

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko va ordona Serviciului de Frontiera al Ucrainei sa nu permita accesul observatorilor ruși in Ucraina pentru a monitoriza alegerile prezidentiale din 31 martie 2019.

- Rada Suprema a Ucrainei a inregistrat un proiect de lege prin care sa le interzica reprezentanților ruși sa ia parte la misiunea internaționala de monitorizare a alegerilor prezidențiale și parlamentare din Ucraina, a declarat luni vicepreședintele Legislativului ucrainean, relateaza agenția Tass…