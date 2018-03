Stiri pe aceeasi tema

- Amenintarea ransomware GandCrab a facut peste 50.000 de victime in mai putin de o luna, inclusiv din Romania, si cere recompense substantiale ca sa redea accesul la datele blocate, informeaza producatorul de solutii de securitate Bitdefender.

- Smart Bill ofera acces tuturor IMM-urilor din România la SmartBill Conta, prima aplicație de contabilitate online care face legatura în timp real între antreprenori și experții contabili. Programul a fost prezentat inițial în anul 2017, în fața unei audiențe formata…

- Nu se poate discuta de compensarea emigrarii prin imigrare, deoarece la data de 31.12.2017 in Romania erau stabiliti aproximativ 117.000 straini, din care 3.900 de persoane cu protectie internationala, refugiati sau alte feluri de protectie. Cererile de azil politic au crescut de la 1.500 in anii anteriori…

- Calendaristic, ne apropiem cu pasi repezi de primavara, dar cu siguranta ne vom mai confrunta inca destul de mult timp cu temperaturile scazute, specifice sezonului rece, iar fiecare calatorie efectuata cu autoturismul in aceste conditii trebuie facuta cu precautie si luandu-ne toate masurile de…

- Viceprimarul Mircea Malan spera sa schimbe legea ce vizeaza direct asociațiile de proprietari. Sunt douazeci de propuneri pentru amendarea noului proiect de lege adoptat deja tacit de Senat, prima camera sesizata. Aceasta au fost selectate de catre Comisia mixta constituita la nivel municipal din…

- Un grav accident rutier s-a produs duminica seara in judetul Vaslui pe Drumul European 581, in apropiere de Crasna, in zona Sapte Case. Potrivit reprezentantilor Prefecturii Vaslui in accident au fost implicate doua autoturisme, fiind inregistrate sapte victime. Mai multe echipaje din cadrul Inspectoratului…

- Principalele cauze ale accidentelor rutiere petrecute pe raza judetului Suceava sunt agresivitatea in trafic si infrastructura rutiera proasta, de la lipsa iluminatului si a marcajelor rutiere pe anumite tronsoane ale drumurilor publice pana la absenta drumurilor amenajate pentru atelaje hipo, ...

- Revocarea lui Kovesi. Ce scrie presa internationala despre demiterea sefei DNA Principalele agentii internationale de stiri, precum si numeroase publicatii din multe tari au relatat despre decizia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a cere revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi.…

- Sesizarile USR pe legile justitiei, respinse din cauze procedurale Curtea Constitutionala a României. Foto: Agerpres. Curtea Constitutionala a României a respins, azi, ca inadmisibile, sesizarile formulate de USR cu privire la modificarile aduse legilor Justitiei. Potrivit…

- Doi antreprenori romani, Dragos Catalinoiu Gociman si Gabriel Iliescu, vor lansa, la Targul de Turism al Romaniei prima platforma de prezentare, rezervare si vanzare a unei destinatii turistice din Romania, ViziteazaDelta.ro, in urma unor investitii de aproximativ 130.000 euro. "Până în…

- Numarul mortilor de gripa a ajuns, astazi, la 40, dupa ce un barbat de 59 de ani din Suceava si o femeie de 61 de ani din Constanta au murit in sectiile de reanimare ale spitalelor. Cifrele sunt alarmante. Numai saptamana trecuta, s-au inregistrat 529 de cazuri noi de gripa.

- Cancerul colorectal este pe locul doi ca frecventa in randul femeilor, dupa cancerul de san, si al treilea ca frecventa in randul barbatilor, dupa cel de plamani si prostata. 15 la suta dintre cancere pot fi mostenite genetic, insa...

- In februarie 2018 Gothaer implineste 5 ani de prezenta pe piata de asigurari din Romania; • Gothaer Asigurari Reasigurari a incheiat 2017 cu o creștere de aproape 22% a primelor brute subscrise (PBS) fața de 2016; • Despagubirile platite in 2017 s-au ridicat la aproape 60 mil. lei, cu un termen…

- Ziua si vestile rele despre efectele pe care virusul gripal le are pe taram autohton. Din pacate, miercuri s-a anuntat oficial ca sunt 29 de decese confirmate, de la inceputul acestui sezon de gripa. Datele facute publice dinspre Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile indica…

- Valentine’s Day, un eșec pentru turismul romanesc in 2018 25.000 de romani vor pleca in week-end-ul ulterior Sfantului Valentin in minivacanțe in țara, cu 20% mai puțini decat anul trecut. Principalele motive sunt drumurile proaste, vacanța elevilor dar și "revoluția fiscala" din Romania. Aceștia…

- Condamnati la ani grei de puscarie si dati in urmarire internationala pentru ca au scos la produs fete de 13 ani, doi proxeneti – sot si sotie – au transmis un mesaj incredibil autoritatilor din Romania.

- Ministerul Sanatatii a pregatit un milion de doze de vaccin antigripal, insa stocuri inca exista, pentru ca romanii nu s-au vaccinat. Acum avem un numar in crestere de morti, tot mai multi bolnavi si spitale in carantina. Autoritatile au impus mai multe masuri, insa exista lucruri pe care…

- BNR a revizuit in creștere prognoza privind inflația. Potrivit guvernatorului Mugur Isarescu, la finalul anului in curs, BNR se aștepta ca inflația sa ajunga la 3,5% și nu la 3,2% așa cum au aratat prognozele anterioare. BNR a revizuit in creștere inflația prognoza privind inflația. Potrivit guvernatorului…

- Alte doua persoane bolnave de gripa au murit, în cursul acestei saptamâni, numarul deceselor cauzate de virusul gripal de la începutul sezonului 2017-2018 ajungând la 10, potrivit reprezentanților Ministerului Sanatații. În ultima saptamâna, la nivel național,…

- Toate paginile web ale Instituțiilor Prefectului din Romania au fost schimbate și au adoptat un model unitar pentru a facilita un acces rapid la informațiile privind principalele servicii de interes pentru cetațeni, anunța Prefectura Vaslui. Noua adresa, www.vaslui.prefectura.mai.gov.ro, este dupa…

- Alte patru decese au fost inregistrate in ultima saptamana, in Romania, printre care unul la Cluj-Napoca. Printre victime este și o fetița de 4 ani, niciuna dintre victime nefiind vaccinata, a anunțat Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile(CNSCBT). Medicii atrag atenția…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, s-a intalnit joi cu procesatorii si cultivatorii de orez, pentru a discuta despre problemele cu care se confrunta acest sector in vederea identificarii solutiilor pentru a veni in sprijinul acestora, informeaza ministerul de resort printr-un comunicat remis AGERPRES.…

- Romania a inregistrat o crestere puternica in activitatea de fuziuni si achizitii, cu o crestere cu 13% a volumului de tranzactii si cu 64% a valorii acestora. Cresterea economica din Polonia a avut ca rezultat o piata puternica a tranzactiilor, cu o crestere de 3% a volumului de tranzactii (288), se…

- Ca am avut cea mai mare creștere economica din Europa in anul trecut au scris chiar și cele mai importante publicații din lume, iar guvernanții nu au ratat nicio ocazie de a se lauda cu acest lucru. Dar despre faptul ca am fost lideri in Europa la scumpirea carburanților, ca urmare a majorarii taxelor,…

- Vineri, coalitia pentru guvernare PSD-ALDE a publicat noul program de guvernare pe care se va baza guvernul Viorica Dancila, prin care TVA scade de la 19% la 18%, salariul minim net creste cu 100 de lei pe an, iar pentru cei cu studii superioare cu 150 de lei pe an, iar punctul de pensie creste cu 60%.…

- Liviu Dragnea nu a rezistat ispitei. Luni, dupa un Comitet Executiv pe repede inainte, liderul PSD a anuntat, triumfal, ca politicienii cercetati penali pot face parte din noul guvern. ,,Am hotarat sa ne facem noi guvernul, nu alte institutii” – a explicat seful PSD. Lista noului cabinet va fi batuta-n…

- Un pui de pisica a fost salvat de catre pompieri, luni, dintr-un apartament din municipiul Bacau care fusese cuprins de flacari. Echipele de intervenție au gasit animalul in momentul in care cautau eventuale victime in locuința incendiata in urma jocului copiilor cu focul. Pompierii bacauani au reușit…

- Peste 8.000 de straini locuiesc in Cluj. De unde provin si de ce au ales Capitala Transilvaniei Un numar de 8.509 cetateni straini locuiau in 2017 pe teritoriul judetului Cluj. Alti 210 au fost depistati cu sedere ilegala. 2.826 de straini provin din state terțe, cei mai mulți din Republica Moldova,…

- Mutare fulger pe piața auto din Romania. Bulgarii vor sa invadeze București pana in vara anului viitor și pregatesc un proiect de senzație. Dupa ce a incheiat, recent, un parteneriat cu grupul petrolier olandezo – britanic Shell, cel mai mare operator din Bulgaria iși face intrarea in țara noastra…

- Numarul de cazuri de rujeola confirmate in Romania raportate pana vineri este de 10.307, fiind inregistrate 37 de decese. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica (INSP), un al 38-lea deces posibil datorat rujeolei se afla in curs de investigare…

- Circa 35% dintre IMM-uri folosesc internetul pentru a efectua tranzactii si plati online, arata un studiu realizat pentru cea de-a 15-a editie a Cartii Albe a IMM-urilor realizat de Consiliul National al Intreprinderilor Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR). Totusi. principalul scop pentru…

- Sarbatorile de Iarna sunt un prilej de bucurie pentru cei mai multi dintre noi. Exista insa si persoane care nu intra in spiritul perioadei, mai ales cele cu sensibilitate psihica, persoanele singure care percep denaturat sarbatorile. Pentru astfel de oameni, aceasta perioada poate fi una destul de…

- SIF Moldova a preluat 18% din capitalul societatii Nord, controlata de familia Pogonaru, cea care a dezvoltat mallul Veranda din Capitala, ca urmare a lichidarii Real Estate Asset SA si transferului dreptului de proprietate asupra pachetului de actiuni, a anuntat Depozitarul Central.…

- Raiffeisen Bank, una dintre bancile universale de top, cu aproximativ 2 milioane de clienți persoane fizice, 100.000 IMM-uri si 5.600 de companii, ia o decizie fara precedent.Prezenta in Romania cu 466 de unitati și peste 1.200 de ATM-uri, instituția pregatește noi modificari importante pentru…

- Liderii din Uniunea Europeana vor conveni joi sa extinda cu inca sase luni sanctiunile blocului comunitar impotriva Rusiei, impuse din cauza anexarii peninsulei ucrainene Crimeea si a sprijinului pentru rebelii pro-rusi din estul Ucrainei, relateaza AFP.Principalele sanctiuni aflate in vigoare,…

- Comunicat de presa CEFERIȘTII ȘI-AU PIERDUT RABDAREA! Salariații CFR au de gand sa opreasca spontan toate trenurile din Romania! Astazi, 12 decembrie 2017, Federația Naționala Feroviara Mișcare Comercial Vagoane, cea mai mare Federație sindicala a ceferiștilor din Romania, a protestat in fața Guvernului…

- Solista Beck Corlan, una din cele trei timisorence responsabile pentru videoclipul care a reusit sa comprime istoria muzicii romanesti in noua minute, va face parte din juriul concursului „Studentii au Talent“, eveniment care va strange fonduri pentru susținerea activitaților realizate de Asociația…

- Principalele agentii internationale de stiri, precum si numeroase publicatii din multe tari au relatat despre protestele anticoruptie desfasurate duminica in Romania. "Romanii au inundat strazile pentru a protest fata de cele mai recente reforme ale justitiei", titreaza agentia Bloomberg.…

- Cancerul pulmonar provoaca cele mai multe decese dintre toate cancerele din cauza agresivitatii bolii si a faptului ca este depistat in stadii avansate. Daca boala este depistata in stadiul al III-lea sau mai tarziu, sansele de supravietuire ale unui pacient scad dramatic. Potrivit ultimelor date,…

- Imagini rare care il infațișeaza pe fostul suveran al Romaniei, Mihai I, au fost scoase din arhiva! De-a lungul timpului, s-a vorbit mult despre plecarea Regelui Mihai din Romania. S-a spus ca fostul suveran, decedat, marți, la varsta de 96 de ani, ar fi parasit țara cu un tren plin cu aur.Acum…

- Marți, fostul suveran Mihai I al Romaniei se stingea din viața la reședința sa din Elveția. Avea 96 de ani. Dorința Regelui Mihai a fost ca el sa fie inmormantat in Romania. Lucru care se va și intampla.In privința inmormantarii ultimului monarh al Romaniei, Principesa Margareta a anunțat…

- Rolul femeilor in societatea romaneasca incepe sa fie apreciat la adevarata lui valoare. Iar dovezile sunt la tot pasul. Lucru demonstrat si de „Topul femeilor de succes”, anuar cu o bogata traditie pus in „scena” de revista Capital. Pentru prima data, „Topul femeilor de succes” si-a schimbat…

- Pe masa de lucru a Guvernului se afla proiectul de Lege privind bugetul de stat pe anul 2018. Cele mai multe ministere vor primi bani in plus fata de anul financiar precedent, insa unele vor avea un buget diminuat. Cei doi reprezentanti ai Maramuresului au reusit sa obtina mai multi bani pentru ministerele…

- Majoritatea romanilor cred ca HPV-ul este specific in special femeilor, care prin cancerul de col uterin provoaca cea mai mare mortalitate in Romania, medicii oncologi atrag atentia insa asupra pericolului...