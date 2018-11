Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care traiesc in zone cu temperaturi scazute si cu mai putin soare sunt mai predispuse sa consume mult alcool, potrivit unui nou studiu, relateaza The Irish Times. Cercetatori americani au stabilit o legatura intre temperatura medie si orele de lumina solara si consumul de alcool. Examinand…

- Iasul a ajuns sa se numere printre orasele unde media pretului pe metru patrat a trecut de pragul de 1.000 de euro la apartamentele noi. Pentru a vedea cat timp trebuie sa munceasca un angajat cu salariul mediu pe economie pentru a putea plati un metru patrat din casa mult dorita, am analizat piata…

- Cainii Labrador Retriever cu blana ciocolatie traiesc mai putin in comparatie cu cei cu blana neagra sau aurie, din aceeasi rasa, cel mai probabil din cauza consangvinizarii, conform unui studiu realizat in Australia, citat luni de DPA. O echipa de oameni de stiinta de la Universitatea Sydney a studiat…

- Salariul mediu net din luna august a fost de 2.669 lei, mai mare cu circa 13% fața de august 2017, dar in scadere fata de luna iulie 2018 cu 39 lei, arata datele publicate marți de Institutul Național de Statistica. In august, puterea de cumparare a populației a scazut, indicele castigului salarial…

- Primariile din tara vor putea depune la Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), in perioada 3 octombrie - 2 noiembrie 2018, dosare de finantare pentru achizitia de autovehicule mai putin poluante pentru transportul public de persoane. Potrivit unui comunicat de presa al AFM, doua noi programe care…

- In ultima perioada au aparut mai multe studii din care rezulta ca femeile conduc mai bine o masina decat barbatii. In plus, rapoartele mai arata ca barbatii au de patru ori mai multe sanse sa incalce legea intr-un fel sau altul atunci cand se afla la volan. Totusi, specialistii considera ca aceste rezultate…

- Cele doua firme pe numele tatalui Simonei, Stere Halep, sunt in prag de colaps. Simona Halep, numarul unu mondial WTA, nu are firme pe numele ei in Romania, cu excepția unui PFA. Cei care se ocupa de...