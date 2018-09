INFOGRAFIC Topul dezvoltatorilor de jocuri din Romnia Industria de gaming din Romania a inregistrat o cifra de afaceri de 156 milioane de dolari, anul trectut, in crestere cu 11,6% fata de anul anterior, potrivit Asociației Dezvoltatorilor de Jocuri din Romania. In prezent, la noi, exista peste 80 de studiouri de game development, dintre care peste 50 se afla in București, alte orașe cu o prezența notabila a industriei fiind Cluj, Timișoara, Brașov, Craiova și Iași. Iata care sunt primele din clasament. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

