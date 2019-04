Infografic - Legea Educatiei modificata in 2019: dispare clasa 0, avem 4 tipuri de BAC, invatatori pana la clasa a VI-a Conform schemei propuse de ministrul Educatiei, intre 3 si 6 ani, copiii vor beneficia de educatie timpurie. Noutatea este ca elevii vor avea invatator pana in clasa a VI-a, mai exact vor studia cu acelasi cadru didactic, dar si cu alti profesori specializati pentru anumite discipline. Mai mult, la finalul clasei a III-a va avea loc o evaluare cognitiva si socio-emotionala. "Nu putem sa dam raspunsurile acum. Sunt incercari ale noastre de a gasi formula cea mai potrivita: copilul intra in educatia timpurie intre 3-6 ani, apoi urmeaza de la clasa I pana la clasa a ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

Sursa articol: portalinvatamant.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Șefa de la Educatie propune, din nou, pe fondul rezultatelor dezastruoase de la simularile pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat, schimbari majore in sistem: vrea ... The post Schimbari majore in educație: Ecaterina Andronescu vrea patru tipuri de Bacalaureat si modificarea clasei pregatitoare,…

- Andronescu spune ca gestul sau este determinat de un proiect de lege care il are ca inițiator pe Szabo Odon și care prevede creșterea progresiva a duratei de invațamant obligatoriu pana la 16 ani in 2030. In acest context, in care invațamantul de 12 clase ar deveni obligatoriu, ministrul…

- Evaluarea Naționala de la clasa a VIII-a ar putea fi desființata, pentru ca in anul 2020 invațamantul obligatoriu ar putea incepe la 5 ani, pentru a se termina la clasa a XII-a, a declarat Ministrul Educației Naționale (MEN), Ecaterina Andronescu, pe 5 martie, an cadrul Comisiei pentru drepturile omului,…

- Ministerul Educatiei pregateste schimbari pentru elevi! Cei de la clasa pregatitoare si clasa I nu vor mai avea sport in orar, iar cei de la clasa a doua vor ramane doar cu o ora pe saptamana, in loc de doua. Profesorii si parintii nu sunt de acord cu modificarile, mai ales ca Romania se afla […] The…

- Din acest an, sesiunea de simulare a examenului de Evaluare Nationala va fi, in 2019, si pentru elevii din clasa a VII-a. Noutatea se afla intr-un proiect de ordin al ministerului, iar in scoli din Alba deja s-au primit instiintari in acest sens.

- O multime de copii ar putea ramane repetenti inca din clasa intai daca Legea Educatiei ar fi schimbata in acest sens asa cum a propus ministrul Ecaterina Andronescu. „Copiii mei, unii de 11 ani, clasa a 5-a, nu citesc, nu calculeaza, scriu greu de mana! Ei sigur erau dintre victimele care ar fi ramas…

- Ecaterina Andronescu a fost intrbata joi seara daca a fost surprinsa de decizia presedintelui de a trimite la reexaminare modificarile la Legea Educatiei. "Pe mine nu m-a surprins, este un proiect legislativ care a trecut prin cele doua camere. Senatul este camera decizionala, prin vot a ajuns…