[Infografic] Harta preturilor la carburanti in Romania. Care sunt cele mai ieftine benzinarii

Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea prețurilor locuințelor a incetinit in septembrie. Iașiul și Brașovul s-au ieftinit, Bucureștiul crește peste media naționala Dupa un plus de 1,2% in luna august, apartamentele disponibile spre vanzare in Romania s-au scumpit și in septembrie, insa avansul a fost de data aceasta de doar 0,6%.…

- Ritmul de creștere a prețurilor locuințelor a incetinit in septembrie. Iașiul și Brașovul s-au ieftinit, Bucureștiul crește peste media naționala Dupa un plus de 1,2% in luna august, apartamentele disponibile spre vanzare in Romania s-au scumpit și in septembrie, insa avansul a fost de data aceasta…

- Preturile apartamentelor cu doua camere din Romania fluctueaza in general intre 25.000 si 82.000 de euro, potrivit datelor furnizate de Imobiliare.ro. Bucurestiul si Clujul sunt aproape la egalitate in privinta celor mai scumpe apartamente noi din tara.

- Cutremur in judetul Buzau, vineri dimineata. Un cutremur cu magnitudinea 3 pe scara Richter s-a produs vineri dimineata, la ora locala 3:20, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul a avut loc la o adancime de…

- Mega Image a deschis in prima parte a anului 33 de magazine atat pe piete in care compania este deja prezenta, cat si in noi teritorii din tara, iar in a doua jumatate a anului va continua strategia de expansiune in acelasi ritm, au declarat reprezentantii companiei. "Am început acest an în…

- Solicitarea premierului Viorica Dancila de amanare a inceperii școlii pana pe data de 16 septembrie este „absurda și lansata cu total dezinteres fața de elevii din intreaga țara”, susține Federația Elevilor din Romania. Elevii cer ministrului Educației sa respinga propunerea.Federația Elevilor…

- Ștefan Banica va concerta la Pitești pe data de 28 octombrie 2019: a doua oprire dintr-un spectaculos turneu național in 8 orașe romanești! Pregatiti-va pentru ENERGIE, EMOȚIE & ROCK ‘N ROLL! Te așteptam sa participi la deosebitele concerte marca Ștefan Banica in 8 orașe, unde vom fredona melodiile…