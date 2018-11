[Infografic] Daca esti pe Facebook, reteaua a facut 8,82$ din vanzarea informatiilor despre tine in ultimul trimestru

Stiri pe aceeasi tema

- El s-a referit la faptul ca opt universitati de top din Europa au decis sa creeze o Universitate Civica Europeana, Universitatea din Bucuresti urmand sa fie membru al acestui consortiu european. "Prin educatie, prin cercetare si prin inovare vom atinge dimensiunile care afecteaza puternic…

- Rețeaua sociala s-ar putea confrunta cu o amenda mai mare de un miliard de dolari daca nu va notifica utilizatorii europeni in decurs de 72 de ore cu privire la incident. Comisia Irlandeza pentru Protecția Datelor a declarat anunțat ca aproximativ 3 milioane de utilizatori Facebook care locuiesc in…

- Actiunile Volvo au scazut semnificativ marti, dupa ce grupul auto suedez a anuntat ca o componenta de control a emisiilor folosita la vehiculele sale se degradeaza mult mai rapid decat se estima, astfel incat motoarele ar putea depasi limitele de emisii de oxid de azot. Compania, care produce…

- Platforma de photosharing Instagram a picat atat pe desktop cat și pe mobil, iar problema pare a fi una la nivel global nu doar in Romania. Utilizatorii care incearca sa intre pe Instagram de pe calculatoare sau laptopuri primește eroarea 5XX Server Error, iar cei care vor sa acceseze rețeaua de socializare…

- Reteaua de socializare Facebook se confrunta, miercuri, cu anumite probleme de ordin tehnic in mai multe zone ale lumii, inclusiv in Europa, informeaza khaleejtimes.com. Cunoscuta retea de socializare a intampinat cateva blocaje de functionare miercuri in mai multe regiuni ale lumii, unde…

- Facebook a inceput expansiunea catre continut video in urma cu mai multi ani, insa pana acum reteaua a fost in mare parte ferita de reclame in cadrul acestor clipuri. Se pare insa ca nu va mai dura mult pana cand acestea se vor raspandi in toata lumea, compania adaugand inca 21 de tari pe lista celor…

- Reteaua de socializare Facebook a fost afectata luni de o scurta pana la scara globala, unii dintre utilizatori aflandu-se in imposibilitatea de a se conecta, sau de a posta continuturi in urma unor ''probleme de retea'', au anuntat responsabili ai companiei citati marti de AFP. Primele…

- Reteaua de socializare online Facebook a intampinat dificultati in Statele Unite si in tari europene, inclusiv in Romania, numerosi utilizatori raportand probleme vineri dupa-amiaza. Numerosi utilizatori din tari precum Statele Unite, Marea Britanie si Romania au semnalat prin Twitter ca nu au acces…