- Perspectivele Europei pot parea mohorate astazi: spirala descendenta a Brexit-ului continua, atat Emmanuel Macron cat și Angela Merkel sunt slabiți, iar commedia dell’arte nu atat de amuzanta și dominata de extrema dreapta a Italiei nu pare decat sa se inrautațeasca. Dar intoarceți-va privirile un pic…

- Peste 200.000 de romani au beneficiat, in ultimii patru ani, de programul Erasmus+ și au participat la aproape 4.000 de proiecte de mobilitate, parteneriat strategic și dialog structurat, finanțate de Uniunea Europeana. Romania a avut o rata de absorbție a fondurilor de 98,7%, bugetul pentru acete proiecte…

- Doar 1% din proiectele cu garanții majore din Romania obțin finanțarea necesara, deoarece bancile nu au expertiza necesara pentru a le analiza, a declarat, joi, Șerban Țiganaș, expert energie și partener la firma de consultanța Cromwell Evan Global, potrivit Mediafax. "In Romania, din pacate, foarte…

- Firmele mici și mijlocii din Romania vor beneficia de fonduri europene printr-o noua axa dedicata lor, care se va crea in cadrul Programului Operațional Regionale (POR) 2014-2020, a declarat, luni, comisarul european pentru Politica regionala, Corina Crețu.

- Cele mai multe dizolvari au fost inregistrate in municipiul Bucuresti - 4.306 firme (plus 35,37% fata de primele 7 luni din 2017) si in judetele Timis - 1.127 (plus 41,76%) , Cluj - 1.103 (plus 45,32%) si Constanta - 921 (25,31%). Numarul cel mai mic de dizolvari a fost inregistrat in judetele Covasna…

- PROPUNERE… Politele RCA pe o luna ar putea sa dispara in perioada urmatoare. Si asta pentru ca, explica asiguratorii, soferii uita sa le reinnoiasca. In Romania, unul din patru soferi circula pe sosele fara polita de asigurare obligatorie. Aproximativ un sfert dintre masinile aflate in circulatie nu…

- Raportat la cifra de afaceri, companiile de dimensiuni mici platesc impozite duble fata de cele mari, arata un studiu publicat luni de Iancu Guda, presedintele Asociatiei Analistilor Financiar Bancari din Romania - AAFBR.

- In Romania s-au inmatriculat aproape 300 de mașini 100% electrice in prima parte a anului, de zece ori mai multe decat in prima parte din 2017, in timp ce in Bulgaria au fost 64, iar in Ungaria, peste 600, arata datele ACEA. In Europa s-au inmatriculat peste 88.000 de mașini electrice, dintre care aproape…