[Infografic] Ce date despre tine colecteaza Facebook, Google si celelalte mari companii de tehnologie

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui raport aparut in publicatia New York Times, administratorii Facebook ar fi recurs la metode dubioase in efortul de al stopa vocile critice la adresa companiei, angajand o firma de PR care sa incerce discreditarea adversarilor. Pana aici, nimic nou, insa printre metodele folosite s-ar fi…

- Capitalizarea combinata a Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet si Facebook, cele mai mari companii de tehnologie din SUA, a scazut vineri cu 75 de miliarde de dolari si a provocat un declin de 1,7% al componentei tehnologice a indicelui S&P 500 si al indicelui Nasdaq, relateaza CNBC, informeaza…

- Google, Facebook, Amazon și alții fac profit in doua moduri: prin colectarea cat mai multor date de la noi și prin controlul a ceea ce platim. Și de ce depinde toate acestea? De un Internet vulnerabil. Defectele in tehnologie nu sunt singurul motiv pentru care avem un astfel de Internet nesigur. Un…

- Microsoft a redevenit vineri a doua cea mai valoroasa companie americana, dupa rezultatele trimestriale dezamagitoare raportate de Amazon.com, care au sters 65 de miliarde de dolari din capitalizarea retailerului online. Pe primul loc se afla Apple, cu o capitalizare bursiera de peste 1.000…

- Microsoft este pe cale sa depaseasca gigantul Amazon si sa devina a doua cea mai valoroasa companie a lumii, dupa Apple. Pe de alta parte, Amazon e pe cale sa devina unul dintre cei mai mare jucatori din piata publicitatii online, suflandu-le in ceafa unor giganti precum Google si Facebook.

- Google va cere bani producatorilor de smartphone-uri și tablete din Europa pentru a putea instala sistemul de operare Android. Decizia gigantului american vine dupa ce Comisia Europeana a amendat Google cu 4,34 miliarde de euro pentru abuz de poziție dominanta . Cand ceva e gratuit, tu ești produsul…

- Intr-un clasament intocmit de site-u de cariere Comparably, UiPath ocupa locul 6, inaintea unor giganți precum Adobe, Red Bull, eBay, Facebook, T-Mobile sau LinkedIn. Daniel Dineș, CEO-ul companiei, a primit un scor de 96/100. Mark Zuckerberg este evaluat de subalternii sai cu 79/100, Sandai Pichai,…

- Facebook, Google si alte companii de tehnologie au convenit un cod de conduita pentru combaterea stirilor false, din cauza ingrijorarilor ca acestea pot influenta alegerile, a anuntat miercuri Comisia Europeana, transmite Reuters.