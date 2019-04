Influenţa crescândă a Chinei în Europa de Est îngrijorează Vestul Centrale pe carbune, rețele mobile, poduri majore, drumuri și cai ferate: investițiile chineze sunt în plina expansiune în toate țarile în curs de dezvoltare, care au nevoie de bani, din Europa Centrala și de Est, chiar daca oficialii Uniunii Europene se lupta pentru a contracara influența economica și politica a Beijingului pe continent, scrie Fox Business, citat de Rador.



Membrul UE Croația gazduiește joi un summit între China și 16 țari regionale - al optulea pâna în prezent - care se concentreaza pe extinderea afacerilor și a altor legaturi dintre… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

