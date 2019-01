Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile cu un baiețel jefuit de un adolescent au facut inconjurul lumii. Copilul se plimba cu cainele lui, un Jack Russel Terrier, cand un tanar s-a apropiat de el și i-a furat animalul de companie. Incidentul a avut loc pe 4 ianuarie, pe Badger Avenue din Crewe, Marea Britanie. Momentul in care…

- Iranul vrea sa interzica Instagram, motivand ca promoveaza continut ''imoral''. Masura propusa vine in contextul in care Twitter, Facebook si serviciul de mesagerie criptata Telegram sunt deja interzise in aceasta tara.

- Facebook și Instagram au au cazut in mai puțin de o zi dupa ce Messenger a cazut pentru utilizatorii din intreaga lume. • Utilizatorii din intreaga lume au probleme care acceseaza ambele platforme • Sute de persoane s-au plans ca nu pot accesa conturile lor • Problema afecteaza utilizatorii din SUA,…

- Facebook a anuntat luni, 5 noiembrie, ca a blocat aproximativ 30 de conturi, dar si 85 de conturi pe reteaua de sharing Instagram pe care o detine, care ar putea avea legaturi cu entitati straine si ar servi la ingerinte in alegerile legislative americane de la jumatatea mandatului. „In cadrul eforturilor…

- Facebook a anuntat luni ca a blocat circa 30 de conturi, precum si 85 de conturi pe reteaua de sharing Instagram pe care o detine, care ar putea avea legaturi cu entitati straine si ar servi la ingerinte in alegerile americane, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "In cadrul eforturilor noastre…

- "In cadrul eforturilor noastre pentru a impiedica ingerintele pe Facebook in timpul alegerilor, suntem in contact permanent cu autoritatile insarcinate cu aplicarea legii, cu expertii externi si cu alte companii din intreaga lume", a informat Facebook intr-un comunicat. "Duminica dimineata,…

- Facebook a anuntat luni ca a blocat circa 30 de conturi, precum si 85 de conturi pe reteaua de sharing Instagram pe care o detine, care ar putea avea legaturi cu entitati straine si ar servi la ingerinte in alegerile americane, relateaza AFP. "In cadrul eforturilor noastre pentru a impiedica…

- Incepand de astazi britanicii pot procura marijuana pe baza de reteta data de medicii specialisti. Tratamentele pot fi prescrise doar pentru un anumit numar de boli in cazul carora alte medicamente nu au functionat. Medicii de familie nu pot prescrie tratamente cu marijuana medicinala, doar…