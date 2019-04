Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a scazut la 1,4% in martie, de la 1,5% in luna precedenta, si s-a mentinut la 1,6% in Uniunea Europeana, in timp ce Romania, Ungaria si Olanda au inregistrat cele mai ridicate rate ale inflatiei din UE, arata datele Eurostat. Conform acestor cifre, inflaţia…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a scazut la 1,4% in martie, de la 1,5% in luna precedenta, si s-a mentinut la 1,6% in Uniunea Europeana, in timp ce Romania, Ungaria si Olanda au inregistrat cele mai ridicate rate ale inflatiei din UE, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica…

- Aproximativ unul din patru locuitori (27%) ai UE consuma in 2017 fructe cel putin de doua ori pe zi, in timp ce 37% consumau o data pe zi si restul de 36% mancau fructe mai rar sau deloc in timpul unei saptamani obisnuite, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat), informeaza…

- Rata anuala a inflatiei a crescut in februarie la 1,5% in zona euro si la 1,6% in Uniunea Europeana, de la 1,4% si, respectiv, 1,5% in luna precedenta, iar Romania, Ungaria si Letonia au raportat cele mai mari scumpiri din UE, potrivit Eurostat. Cifra furnizată de Eurostat este similară…

- Cifra furnizata de Eurostat este similara cu estimarile analistilor dar este sub tinta avuta in vedere de Banca Centrala Europeana. Obiectivul BCE este sa mentina cresterea preturilor in apropiere de 2%, nivel considerat benefic pentru activitatea economica. Cele mai ridicate rate anuale ale…

- Rata anuala a inflatiei a scazut in ianuarie la 1,4% in zona euro si la 1,5% in Uniunea Europeana, de la 1,5% si, respectiv, 1,6% luna precedenta, iar Romania a avut din nou cea mai ridicata rata a inflatiei din UE, arata datele publicate vineri de Eurostat. Cifra furnizată de Eurostat este similară…

- Nivelul salariului minim varia, la 1 ianuarie 2019, de la 286 euro, in Bulgaria, la 2.071 euro, in Luxemburg, in cele 22 de state membre ale Uniunii Europene care au un salariu minim pe economie, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Ţările în care…

- Rata anuala a inflatiei a scazut in decembrie la 1,6% in zona euro si la 1,7% in Uniunea Europeana, de la 1,9% si, respectiv, 2% luna precedenta, iar Estonia si Romania au inregistrat cele mai ridicate rate ale inflatiei din UE, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat).…