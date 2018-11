Inflaţie în Venezuela: Preşedintele Nicolas Maduro majorează salariul minim cu 150% Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a majorat joi salariul minim cu 150%, a sasea crestere din acest an in cadrul unui plan de reforma economica ce nu a reusit sa tina sub control inflatia endemica, relateaza AFP.



Acest anunt a fost facut la trei luni dupa majorarea salariului cu 3.400%, asociata cu o devalorizare care a eliminat cinci zerouri de pe moneda venezueleana.



Cu noua majorare, salariul trece de la 1.800 la 4.500 de bolivari, aproximativ 50 de dolari la cursul oficial.



Din cauza inflatiei, care a atins 1.350.000% in acest an, potrivit FMI, aceasta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

