- Preturile de consum au crescut in Venezuela cu 1,3 milioane la suta in anul care se incheie in noiembrie, a anuntat luni Adunarea Nationala, controlata de opozitie, in conditiile in care hiperinflatia si recesiunea afecteaza tara, informeaza Reuters.

- Indicele global al preturilor produselor alimentare a coborat in luna noiembrie 2018 la cel mai scazut nivel din ultimii doi ani si jumatate, ca urmare scaderii preturilor la uleiuri vegetale, lactate si cereale, a anuntat, joi, Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), informeaza…

- Prețurile petrolului au scazut marți cu peste 7%, la cele mai reduse nivele din ultimul an, pe fondul evoluției negative a pieței de pe Wall Street, provocata de ingrijorarile tot mai mari legate de incetinirea creșterii economiei globale, transmite Reuters. Cotația petrolului West Texas Intermediate…

- Prețurile de consum in Venezuelei au crescut cu 833,997% in cele douasprezece luni de dinaintea lunii octombrie, potrivit unui raport al Congresului condus de opoziție, publicat miercuri, cel mai recent semn ca schimbarile de politica din august nu au reușit sa opreasca hiperinflația, transmite Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca este dispus sa aiba o intalnire oficiala cu omologul sau din Venezuela, Nicolas Maduro, daca acest lucru va fi de ajutor pentru cetatenii Venezuelei, relateaza Reuters.