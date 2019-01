De cealalta parte, reprezentantii sectiei de Psihiatrie spun ca joi noaptea, din cauza sevrajului in care se afla, barbatul a inceput sa aiba halucinatii, sarind sa-i bata pe angajatii spitalului. "Miercuri, cand am plecat de la el, nu avea nimic. Vineri, cand ne-am intors, ne-am speriat cand l-am vazut. Era plin de sange, cu ochii, nasul si gura umflata. El si alti pacienti sustin ca fost batut, dar angajatii spitalului spun ca s-a lovit singur la cap, in urma unei crize", a declarat o ruda a pacientului pentru presa locala.



"Eu n-am mai vazut asa ceva. In halul asta sa bati pe cineva,…