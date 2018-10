Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din Mexic a arestat un cuplu care a ucis 20 de femei și le-a vandut parțile corpului. Cei doi le transportau cu un carucior pe care polițiștii l-au și gasit asupra lor in momentul arestarii.

- In ziua nuntii, mirii au luat masina si au plecat sa puna la punct ultimele detalii ale evenimentului. Pe drum, insa, Rodrigo, aflat la volanul masinii, s-a angajat intr-o depasire care s-a dovedit fatala. Masina s-a izbit violent de alt autoturism care venea din sens opus. Le-a fost imposibil sa…

- Individul de 41 de ani banuit ca joi seara a injunghiat un barbat de 45 de ani, in zona fostului cinematograf Dacia, a fost gasit de polițiști și se afla la audieri la sediul Poliției Municipiului Buzau, impreuna cu doi minori care l-ar fi insoțit aseara. Activitațile sunt continuate sub coordonarea…

- Accident dramatic. Doi copii care se jucau, miercuri seara, cu un skateboard, pe o strada din localitatea Ciurea, județul Iași, au fost raniți grav. Aceștia au ajuns in fața unei autoutilitare, iar șoferul nu a putut evita impactul.

- “Ambulanta neagra" face victime in Mexic. Patru persoane au fost linsate in Mexic si arse de vii de catre sateni furiosi, care le-au acuzat de rapire de copii pentru a le vinde organele, acuzatie pe care politia o considera falsa, relateaza vineri AFP

- China este pe punctul de a renunta la controversata restrictie privind numarul de copii pe care un cuplu ii poate avea. Dupa patru decenii de restrictii privind numarul de copii, Parlamentul chinez discuta...

- Donatiile obtinute de un cuplu de chinezi pentru a salva viata fiului lor bolnav de leucemie au fost inghetate, dupa ce au incercat sa vanda pe strada sora geamana a baiatului pentru a obtine mai multe fonduri, scrie agerpres.ro.

- Un cuplu din Iași a ajuns in fața judecatorilor pentru ca placerea de a asculta manele la maximum a determinat moartea unui dintre cei cinci copii. Tatal a facut o improvizație la aparatul radio pentru a asculta manele in curte, iar copilul lor s-a electrocutat in timp ce parinții plecasera de acasa…